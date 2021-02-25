الديار/ فادي عيد

نقل عن مصدر قواتي قوله إنه من أجل معالجة موضوع بناء الدولة وقيامها، يجب الذهاب إلى مؤتمر دولي يطرح كل المشاكل والعقد، لأنه إذا كان «اتفاق الطائف» قد أنهى الحرب الأهلية، فإننا اليوم بحاجة إلى مؤتمر يعيد بناء الدولة التي لم يتم بناؤها بسبب مجموعة عوامل وظروف واعتبارات، ولذلك، فإن هذا المؤتمر بات يشكل ضرورة، وفي هذا السياق بالذات، تندرج زيارة وفد «القوات اللبنانية» إلى بكركي من أجل إعلان التأييد للبطريرك الراعي، والتكامل معه في نقطة مركزية وأساسية وهي أن شكوى البطريرك من عدم وجود مرجعية محلية قادرة على حلّ النزاعات، هي نفسها تشكل هدفاً لدى "الجمهورية القوية" من أجل انتخابات نيابية مبكرة، لأن المرجعية الحالية فاقدة للأهلية الوطنية، ولم تعد قادرة على إخراج لبنان من أزمته، لا بل هي المسؤولة عن وصول لبنان إلى ما وصل إليه، وبالتالي، فإن المطلوب مرجعية لبنانية قادرة على إخراج لبنان من هذا التعثّر.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط سياسية بارزة في تيار «المستقبل» قولها إن لا صحة لما تردد عن دخول الرئيس المكلف في مفاوضات بشأن توسيع الحكومة، مشددة على أن الرئيس المكلف لم يتراجع قيد أنملة عما سبق وأعلنه، بأنه لن يترأس إلا حكومة مصغرة من 18 وزيراً، وأن لا يكون الثلث المعطل مع أي فريق، وهذا الموقف يلقى دعماً من الثنائي، وبالتالي فإن الكرة باتت في ملعب الفريق الآخر، لمراجعة حساباته واتخاذ القرار الذي يتوافق مع مصلحة لبنان وشعبه، وبما يساعد على إنجاز تشكيل الحكومة كي تقوم بما هو مطلوب، لإخراج لبنان من مأزقه، مضيفةً، إلى أن ما هو ظاهر حتى هذه اللحظة، بأن الخلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، هو على شكل الحكومة وتوازناتها، كما هو على اختيار الوزراء داخلها، دون أن يتم التوصل إلى أرضية مشتركة إزاء وجهتي النظر اللتين تتحكمان بالتأليف.

الشرق/ يحي جابر

نقل عن مصادر تابعة لبيت الوسط قولها إن الرئيس الكلف سعد الحريري متمسك بحكومة من ١٨ وزيراً، لا أكثر ولا أقل… ونفت ما أشيع عن أن الرئيس المكلف باتجاه الموافقة على حكومة من ٢٠ وزيراً، وسط حراك ديبلوماسي عربي لافت ومتجدد، معززاً بنصائح خلاصتها وجوب الإسراع في ملاقاة الإيجابيات بإيجابيات، تقود إلى فتح ثغرات أمام حلول وسط.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن الرئيس المكلف سعد الحريري قوله إنّ «هناك إمكانية للإنقاذ وفق ما تبيّن له خلال زياراته الخارجية. وهو يؤمّن، بتحركه الخارجي، شبكة دعم عربية ودولية للبنان، في حال أُلّفت الحكومة لكي يبدأ العمل فوراً، إذ إنّ لبنان في حاجة إلى مساعدات ودعم. وهو متمسّك بالمبادرة الفرنسية التي لا تزال قائمة، ويعتبر أنّها المبادرة الفعلية الوحيدة الموجودة والمتاحة.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن مصادر تابعة لـــ "حزب الله" قولها إن الحزب متمسك بالرئيس سعد الحريري الذي يعتبره وسيطاً، ويحرص على علاقته مع "التيار الوطني الحر" الذي يسلمه كل أوراقه، وقد انعكس ذلك من خلال خطاب رئيسه جبران باسيل الأحد الماضي. كما يهم "حزب الله" تشكيل حكومة إنما ليس حكومة صدامية. يفضل إبقاء حكومة تصريف أعمال تنازع، على تأليف حكومة لا يعرف نتائج تشكيلها، وتوقيته لبدء العمل الجدي مرتبط على ما يبدو بعقارب ساعة بدء مفاوضات إيران مع الأميركي... وكثير من الأحيان تكون المراوحة عملاً سياسياً مقصوداً في إطار الضغط.