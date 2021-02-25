الوكالة الوطنية للإعلام

الفرزلي: أين الجريمة إن اقدمت وزارة الصحة تحت سقف الشروط المنصوص عنها على تلقيح 11 نائباً أعمارهم فوق السبعين؟

عقد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي مؤتمراً صحافياً، ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناول فيه مسألة اللقاح التي جرت أمس لعدد من النواب في المجلس النيابي. وقال: "أولاً بالنسبة لأجواء الأمس، لا بد من توضيح ما حدث على الساحة، بعد التواصل مع معالي وزير الصحة بشخص الأمين العام لمجلس النواب للاستفسار عن الآليات والشروط المطلوبة لأعضاء البرلمان من السادة النواب الحاليين والسابقين وكذلك موظفي المجلس من مدنيين وعسكريين، طلب وزير الصحة بتاريخ 8 شباط 2021 إرسال اللوائح الرسمية للسادة النواب والموظفين عبر البريد الإلكتروني وتعبئة الاستمارات التي تعتمدها وزارة الصحة للتسجيل على المنصة. وبالفعل لبى مجلس النواب المطلوب منه وأرسل اللوائح وأجاب على الشروط المطلوبة وذلك بعد 3 أيام من تاريخ طلب معالي وزير الصحة وذلك بتاريخ 11 شباط 2021".

وكالة الأناضول

أردوغان: سنجعل اسطنبول أحد أهم المراكز الصحية في العالم

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بجعل مدينة اسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم. وفي كلمة خلال فعالية حزبية باسطنبول، قال أردوغان: "نعمل على جعل اسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم وليس في بلادنا فحسب". وأضاف أن اسطنبول بمثابة رمز للتاريخ الإنساني والإسلامي والتركي، "وهي أثمن كنز في الكون بموقعها الفريد وتراثها التاريخي وجمالها الطبيعي وخبرتها الواسعة في كل مجال والأهم من ذلك قيمها الإنسانية". واستعرض أردوغان إنجازات حكومات حزبه العدالة والتنمية في اسطنبول على مدار نحو 18 عاماً. وقال إن تلك الحكومات خصصت مساعدات اجتماعية لاسطنبول بقيمة 17 مليار ليرة تركية (الدولار= 7.18 ليرة) خلال الفترة المذكورة، وشيدت 163 منشأة صحية بينها 66 مستشفى بسعة 17 ألفاً و534 سريراً. وأضاف أن حكومات العدالة والتنمية أنجزت 173 ألف مشروع سكني خلال الفترة المذكورة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قرار هام لولي العهد السعودي بشأن تطوير السياحة

أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، قراراً هاماً يتعلق بتطوير قطاع السياحة في بلاده. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلن محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة السودة للتطوير. وقالت إنه تم إطلاق الشركة باستثمار بقيمة 11 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار)، لافتة إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه. وستعمل الشركة على "تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة (قرية سياحية في منطقة عسير جنوب غربي المملكة) وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة".