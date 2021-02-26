الديار

15-2-2021

رونالدو: الهزيمة امام نابولي لن تحبطنا

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على خسارة فريقه أمام نابولي بهدف دون رد في الجولة 22 من الدوري الإيطالي. ونشر رونالدو على حسابه الخاص وقال هذه الهزيمة لن تحبطنا دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر في دوري الأبطال.

بطولة أستراليا: ديميتروف يطيح بالنمساوي تييم وتأهل صعب لسيرينا

خرج النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا من الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بخسارة قاسية بثلاث مجموعات امام البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الرابع في ملبورن.

نداء الوطن

15-2-2021

يوتا يواصل تألّقه ويهزم ميامي

تغلب يوتا جاز على ميامي محققا فوزه السابع على التوالي في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة في حين حقق نجم بروكلين نتس كيفن دورانت عودة مظفرة ضد فريقه السابق غولدن ستايت ووريورز.

نداء الوطن

16-2-2021

ألونسو يغادر المستشفى

غادر بطل العالم السابق في فورمولا واحد الإسباني فرناندو ألونسو المستشفى بعد العملية الجراحية التي خضع لها لمعالجة كسر في فكه تعرض له في سويسرا نتيجة حادث على دراجته الهوائية.

لايكرز يسقط ويخسر جهود دايفيس

تعرض لوس انجولوس لايكرز حامل اللقب الموسم الماضي لضربة مزدوجة بسقوطه أمام دنفير ناغتس ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة في مباراة خسر فيها جهود نجمه أنطوني ديفيس الذي يعاني من إصابة في وتر أخيل قد تبعده طويلاً عن الملاعب.

الديار

17-2-2021

بطولة أستراليا: تأهل كاراتسيف وسيرينا وليامس واوساكا

تابع الروسي اصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات مسلسل مفاجآته في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى.

17-2-2021

الكشف عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

كشف تقرير صحفي اسباني عن تفاصيل النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا. أشارت الى ان المباريات لن تقام في أيام نهاية الأسبوع احتراما لبطولات الدوري المحلية.

الجمهورية

25-2-2021

نتس يواصل مسلسل انتصاراته

واصل بروكلين نتس مسلسل انتصاراته بتحقيقه الفوز السابع تواليا وجاء على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

25-2-2021

ديني يمدد عقده مع ايفرتون

مدد الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني عقده مع ايفرتون حتى عام 2025 بحسب ما اعلن امس النادي الإنكليزي سابع الترتيب.

25-2-2021

برشلونة يستعيد المركز الثالث

استعاد برشلونا نغمة الانتصارات بفوز عريض على ضيفه التشي في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الاسباني والمركز الثالث من إشبيلية الذي كان قد جرده منه في المرحلة السابقة.