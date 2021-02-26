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الديار
15-2-2021
رونالدو: الهزيمة امام نابولي لن تحبطنا
علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على خسارة فريقه أمام نابولي بهدف دون رد في الجولة 22 من الدوري الإيطالي. ونشر رونالدو على حسابه الخاص وقال هذه الهزيمة لن تحبطنا دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر في دوري الأبطال.
بطولة أستراليا: ديميتروف يطيح بالنمساوي تييم وتأهل صعب لسيرينا
خرج النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا من الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بخسارة قاسية بثلاث مجموعات امام البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الرابع في ملبورن.
نداء الوطن
15-2-2021
يوتا يواصل تألّقه ويهزم ميامي
تغلب يوتا جاز على ميامي محققا فوزه السابع على التوالي في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة في حين حقق نجم بروكلين نتس كيفن دورانت عودة مظفرة ضد فريقه السابق غولدن ستايت ووريورز.
نداء الوطن
16-2-2021
ألونسو يغادر المستشفى
غادر بطل العالم السابق في فورمولا واحد الإسباني فرناندو ألونسو المستشفى بعد العملية الجراحية التي خضع لها لمعالجة كسر في فكه تعرض له في سويسرا نتيجة حادث على دراجته الهوائية.
لايكرز يسقط ويخسر جهود دايفيس
تعرض لوس انجولوس لايكرز حامل اللقب الموسم الماضي لضربة مزدوجة بسقوطه أمام دنفير ناغتس ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة في مباراة خسر فيها جهود نجمه أنطوني ديفيس الذي يعاني من إصابة في وتر أخيل قد تبعده طويلاً عن الملاعب.
الديار
17-2-2021
بطولة أستراليا: تأهل كاراتسيف وسيرينا وليامس واوساكا
تابع الروسي اصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات مسلسل مفاجآته في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى.
17-2-2021
الكشف عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا
كشف تقرير صحفي اسباني عن تفاصيل النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا. أشارت الى ان المباريات لن تقام في أيام نهاية الأسبوع احتراما لبطولات الدوري المحلية.
الجمهورية
25-2-2021
نتس يواصل مسلسل انتصاراته
واصل بروكلين نتس مسلسل انتصاراته بتحقيقه الفوز السابع تواليا وجاء على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
25-2-2021
ديني يمدد عقده مع ايفرتون
مدد الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني عقده مع ايفرتون حتى عام 2025 بحسب ما اعلن امس النادي الإنكليزي سابع الترتيب.
25-2-2021
برشلونة يستعيد المركز الثالث
استعاد برشلونا نغمة الانتصارات بفوز عريض على ضيفه التشي في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الاسباني والمركز الثالث من إشبيلية الذي كان قد جرده منه في المرحلة السابقة.