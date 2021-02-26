الديار / دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية قولها إنه في ظلّ عدم حصول أي تقدّم على صعيد المبادرة الفرنسية، تبقى مبادرة الرئيس نبيه برّي، هي الوحيدة القادرة اليوم على تسهيل الحلّ وإخراج لبنان من أزماته عن طريق التوصّل إلى تشكيل الحكومة المرجوّة في أسرع وقت، لا سيما إذا ما جرى اعتمادها وترجمتها بشكل دقيق. فاستمرار الكباش والسجالات السياسية، ومقاربة الأزمة من زاوية المصالح الطائفية والمذهبية وتسجيل النقاط وما إلى ذلك لن يؤدّي سوى إلى المزيد من التوتّر وعرقلة تشكيل الحكومة.

الجمهورية/ شارل جبور

قال إن "حزب الله" صعد ضدّ بكركي، في محاولة لقطع الطريق على دعوتها الأممية. ولكن الثابت في كل هذا المشهد، أنّ بكركي لم تتراجع، بل تمسّكت بدعوتها، وأنّ معظم اللبنانيين باتوا على قناعة بأنّ لا حلّ من دون تدخّل دولي حاسم، وأنّ لا خروج من الانهيار والفشل بإرادة لبنانية، من دون مساعدة دولية على أساس شروط جديدة.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقل عن مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" قولها إن الأمين العام حسن نصرالله لم يهاجم بكركي بل التدويل، ولكنه يعتبر أنّ هناك جهات تلطت خلف بكركي لإطلاق النار على "حزب الله"، وبعض هذه القوى السياسية "ترغب بالفعل بالوصاية الأميركية على لبنان وهي تعتبر نفسها في المعسكر الآخر، وسجالنا ليس معها سواء أيدت التدويل أو لم تؤيده فموقفها معروف". ويرى "الحزب" محاولات لاستخدام بكركي منصة لإطلاق النار ضده و"يفترض أن تكون مثل هذه المحاولات مرفوضة من بكركي، فنحن حين نعبر عن موقف لا يلغي ذلك تقديرنا لبكركي وما تمثله والاحترام المتبادل بيننا.

الأخبار/تقرير

نقلت عن مصادر مطلعة إن زيارة اللواء عباس ابراهيم لبكركي هي مبادرة فردية، يحاول ترتيب العلاقة بين بكركي والبيت الشيعي، خاصة بعد الالتباس الذي أثارته المطالبات بتدويل الأزمة. صحيح أن حزب الله لم يتخذ موقفاً علنياً من هذه الدعوة، إلا أن كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كانت واضحة، وأن البلبلة التي أثيرت في ما بعد على وسائل التواصل تعكس حجم التشنّج في لحظة حساسة أمنياً وسياسياً.