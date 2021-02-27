TL

ارتفع منسوب التفاؤل الحكومي في الساعات الماضية في أعقاب الزيارة المعلنة للواء عباس ابراهيم لبكركي وزياراته غير المعلنة للمرجعيات المعنية، وسرت معلومات عن إمكانية لقاءات مهمة على خط حلحلة عقد التأليف لكن شيئاً من ذلك لم يحصل على أرض الواقع حتى الساعة، الأمر الذي أخلى الساحة لتفلت الدولار فلامس العشرة آلاف ليرة، ما يؤشر إلى تفلت أسعار السلة الغذائية، حتى أن الرغيف قد يصبح عصياً على أفواه الفقراء، إذ لا سقف لتحرك سعر ربطة الخبز بحسب وزير الاقتصاد.

المنار

مع انعدام أي بصيص حكومي إلى الآن، واستنزاف حرب اللقاحات، تأرجحت الاخبار اليوم بين سعر الرغيف وتعرفة السيرفيس.

nbn

من قال إن لبنان لا يمكنه المنافسة في غزو الفضاء ومن دون رعاية من الدولة؟

هو مسبار أخضر صعب في فضاء أسود فالت...دولار (طالع طلعته) وواثق من بلوغ الهدف. لا يلتفت لا إلى أعداد أو عداد ولا لحقائب أوثلث، يكمل تحليقه صعوداً نحو سعر صرف مريخي يتجاوز العشرة آلاف ليرة وهو بات قاب مئتين أو أعلى من أن يستوطن السعر الجديد.

mtv

كل الطرق المؤدية إلى تشكيل الحكومة مسدودة، وشاحنات المتصارعين في هذا الشأن من أهل المنظومة تعمل ليل نهار على صب العوائق الكلامية والسياسية بما يدمر أي أمل بإستيلاد حكومة تصنع في لبنان.

NTV

اليوم ساحة رياض الصلح وغداً باحة الصرح، وما بين حقوق المودعين وحقوق المسيحيين، السرفيس إلى خمسة آلاف وربطة الخبز إلى ثلاثة آلاف ليرة.

OTV

الأنظار والأفكار غداً نحو الصرح البطريركي: أنظار اللبنانيين المؤمنين بوطن حر سيد مستقل، ولو تمايزوا، وأفكار الناس المتطلعين إلى دولة قوية قادرة، تؤمن المساواة وتحفظ الحقوق، ولو تباينوا.

LBC

بين مطلع تموز الماضي وأواخر شباط، مسافة ثمانية أشهر لم تثن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن إطلاق الصرخة تلو الصرخة. أولى الصرخات كانت في الأحد الأول من تموز، حين خاطب الدول الصديقة للإسراع في نجدة لبنان، وتوجه إلى الامم المتحدة لتثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياد لبنان."

الميادين

أعلنت وزارة الصحّة ​الأردنية "تسجيل 23 وفاة و3644 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الأردن إلى 4650، والإصابات إلى 383912".

الجزيرة

أعلن المتحدث باسم نقابة الحرس البحري التابعة لوزارة الداخلية التونسية​، كريم بلحوش، "إحباط هجرة 18 شخصاً بشكل غير نظامي كانوا على متن مركب متجه من مدينة سوسة شرق البلاد إلى ​إيطاليا​".

العربية

كشفت ​وزارة الصحة السعودية​، عن "تسجيل 346 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليصبح عدد الإصابات المؤكّدة في السعودية 376723، من بينها 2549 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبيّة، منها 477 حالة حرجة".