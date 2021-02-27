لبنان الحر

اعتبر النائب المستقيل نديم الجميل، ان "بكركي لا تمزح ولا تحيد عن مشروعها الاول والاخير الا وهو لبنان، فمن يوحنا مارون، مروراً بالبطريرك صفير وصولاً لسيدنا الراعي، تبقى الدرع والحصن الحصين بوجه كل اشكال والوان الاحتلال".

صوت لبنان

تساءل عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، "ماذا تريد بكركي؟، موضحاً ان "بكركي تريد السيادة، الحرية، العدالة، الازدهار، العيش المشترك الحقيقي، الطمأنينة للشعب، مستقبل واعد للبنان، وتريد عودة لبنان إلى لبنان، ومن يعارض رأي بكركي لا يريد كل هذا".

radio orient

شدّد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، على أنّ "الصورة في لبنان مظلمة وتدمي القلوب، كلّ شيء يهبط بسرعة، الاقتصاد، الدخل الوطني، الليرة اللبنانية، مستوى المعيشة، الأعمال، الخدمات وسُمعة لبنان".

اذاعة النور

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وفد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، "تطبيق قانون الدولار الطالبي 193 وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى الطلاب في الخارج".

صوت المدى

استنكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، جريمة قتل العنصر في شرطة بلدية برج البراجنة علاء إبراهيم.