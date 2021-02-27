شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أن منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر، مشيراً إلى أنها لا تشكل خطراً على من لا ينوي مهاجمة تركيا.

عقد الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان اجتماعاً مع وفد من المعارضة، بهدف بحث آخر المستجدات في البلاد التي تمر بجولة جديدة من الأزمة السياسية. وذكر أحد زعماء تحالف "الحركة من أجل إنقاذ الوطن" المعارض، رئيس جهاز الأمن القومي سابقاً أرتور فانيتسيان، أن ساركيسيان لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن بعد، على الرغم من ورود تقارير مفادها أن رئيس الجمهورية قرر عدم توقيع هذا القرار وإعادته إلى باشينيان.

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن قناعته بأن آخر المستجدات في أرمينيا حيث طالبت قيادة الجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، تمثل نتيجة مباشرة لسلطات هذا البلد. وان الأحداث في أرمينيا تقوّض دولتها، مشدداً على أن باشينيان "أودى بالبلاد إلى الهاوية والدمار".

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنصار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وأنصار المعارضة في هذه الدولة، إلى الحوار للدفاع عن الديمقراطية.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "الولايات المتحدة لم ولن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا، وستواجه التصرفات العدائية الروسية بحق أوكرانيا". واتهم بايدن روسيا بـ"مخالفة القانون الدولي وسيادة وحدة أراضي جارتها أوكرانيا من خلال التدخل في القرم قبل سبع سنوات"، مضيفاً: "لا تزال الولايات المتحدة تقف مع أوكرانيا وحلفائها وشركائها اليوم، كما كانت منذ بداية هذا النزاع."

قدّم 31 نائباً في الحزب الديمقراطي، رسالة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يطلبون فيها إقرار موجب الاستحصال على موافقة قبل إعلان حرب نووية، بينما يتمتع رئيس الولايات المتحدة، بسلطة أحادية الجانب تجيز له إصدار أوامر بشن حرب نووية. وقال النواب في رسالتهم: "إعطاء شخص واحد مثل هذه السلطة ينطوي على مخاطر حقيقية"، معتبرين أن "الرؤساء السابقين هددوا بمهاجمة دول أخرى بأسلحة نووية أو أظهروا سلوكاً يدفع مسؤولين آخرين للتعبير عن مخاوفهم بشأن حكم الرئيس".

قال الجيش في مالي، إن مهاجمين مجهولين قتلوا ثمانية في هجومين منسقين على موقع عسكري وقاعدة للجندرمة في مدينة باندياجرا، بوسط البلاد.