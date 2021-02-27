الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصدر سياسي مقرّب من بكركي قولها، إن هذه المواقف التي يطلقها البطريرك تعود إلى خوفه الكبير على مصير لبنان، الذي يتهاوى بقوة لم يشهدها لبنان في اي مرة، معرباً عن أمله بأن يعي المسؤولون خطورة الأوضاع والانزلاقات التي تسود البلد وشعبه يومياً، وشدّد على ضرورة تضامن كل المسؤولين وتناسي تناحراتهم وخلافاتهم لأن لبنان يحتضر، مؤكداً بأنّ الراعي مستمر بمناشدته كبار المسؤولين الدولييّن، لمساعدة لبنان وإنقاذه من الغرق الوشيك إنطلاقاً من مركزه ودوره الديني الفاعل."

الحمهورية/ جورج شاهين

قال إنّ تجمع بكركي اليوم هو رسالة مدوية إلى كل من لا يشاطر اهدافه وعناوينه، وهو أمر لا يُستعاض عنه ولا يمكن مواجهته إلا بإحياء المساعي لتشكيل "حكومة مهمة" بالمواصفات غير المطروحة لدى اركان السلطة، والتنازل إلى الحدود القصوى عن أنانيات وبرامج وهمية، ووقف استخدام المنطق الديماغوجي المعتمد، والذي فعل فعله في إعطاء "سبت بكركي" أهميته قبل ان نشهد على شكله ومضمونه ورسائله.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن مصادر معنية قولها أنّنا وصلنا إلى النقطة الأخيرة، ووصلت لعبة عض الأصابع إلى نهايتها، واقتربنا من الحلّ الحكومي، إذ إنّ أحداً لم يعد يتحمّل، فالبلد انهار وليس سينهار، وها هو النفط في البواخر في البحر ولا كهرباء ولا مياه، وترى أنّ هناك حاجة الآن إلى مزيدٍ من الصبر وأنّ انتظار الولادة الحكومية لن يتخطّى منتصف الشهر المقبل، إذ إنّ كلاً من الأفرقاء لم يعد يتحمّل.

نداء الوطن/غادة حلاوي

نقل عن مصادر "الاشتراكي" قولها أن لا تجد ما يبرر الحديث عن منحى جديد لرئيس حزب التقدم الإشتراكي وليد جنبلاط ولا ما يبرر التكهن بمثل ما سبق، علاقته مع بكركي ليست جديدة وتاريخ مصالحة الجبل يشهد، واللقاء مع "سيدة الجبل" لا يعني 14 آذار جديدة وهو سبق أن قالها إن الظرف غير مؤات لهذا النوع من التحركات، وكان واضحاً برفض الذهاب نحو قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن. كل ما يصبو إليه جنبلاط ويطرحه، هو السؤال عن كيفية حماية الدولة مالياً ومؤسساتياً.