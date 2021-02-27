روسيا اليوم

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لـRT : موقف مصر ليس جيداً وتوزيع مياه النيل لم يكن عادلاً

قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن موقف مصر من مفاوضات سد النهضة لم يكن جيداً، مؤكداً استعداد بلاده للوصول لاتفاق بشأن ملء بحيرة السد. وشدد مفتي على أن سد النهضة لن يحرم مصر أو السودان من أي موارد مائية، والغرض من سد النهضة توليد الطاقة فقط. وأفاد المتحدث في تصريح حصري لـRT بأن توزيع مياه النيل لم يكن عادلاً، ومصر والسودان تحصلان على الحصة الأكبر رغم أن إثيوبيا بلد المنبع.

وأوضح مفتي أن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة ينص على أن للبلدان الثلاثة اللجوء للوساطات في حال فشلت في التوصل لاتفاق. وجدد الدبلوماسي الإثيوبي تأكيده على أن بلاده ستواصل مشروع سد النهضة لأنها تحتاجه لتوليد الكهرباء.

من جهة أخرى أكد المتحدث أن الوجود العسكري السوداني في أجزاء من الأراضي الإثيوبية يعد احتلالاً، مشيراً إلى أن السودان تجاهل الاتفاقات الثنائية القائمة على القبول بالأمر الواقع، داعياً الخرطوم للانسحاب من أراضيها.

روسيا اليوم

لافروف: واشنطن لم تبلّغ موسكو بغاراتها على شرق سوريا إلا قبل دقائق من شنها

أكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بخطتها شن غارات جديدة على شرق سوريا إلا قبل دقائق معدودة من تنفيذ الهجوم.

وأوضح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة في موسكو مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، أن العسكريين الروس تلقوا إخطاراً من الجانب الأمريكي بشأن الغارات الجديدة قبل أربع أو خمس دقائق فقط من شنها، مضيفاً: "حتى إذا تحدثنا عن إجراءات منع وقوع الاشتباك المعتادة في العلاقات بين العسكريين الروس والأمريكيين فإن مثل هذا الإخطار الذي يأتي بالتزامن مع تنفيذ الضربة لا يجلب أي منفعة".

وشدد لافروف على أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي ويتناقض مع جميع أعراف القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالتسوية السورية.