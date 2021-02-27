الوكالة الوطنية للإعلام

قرار معجل للقاضية عيد بوقف تنفيذ قرار إداري للجامعة للأميركية حول الأقساط

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قراراً معجلاً حول الإستدعاء المقدم من عدد من طلاب الجامعة الأميركية، الذين أودعوا أقساطهم لدى الكاتب العدل وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار (1520 ل.ل). وقضى قرار العجلة بوقف مفاعيل قرار إدارة الجامعة المرسل بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 المبلغ من قبل المستدعين، والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل في حال تخلفهم عن الدفع. وطلبت القاضية عيد وقف تنفيذ مفاعيل القرار الإداري المشار اليه، وإلزام الجامعة بمضمون القرار الحاضر كتدبير مؤقت لمدة أسبوعين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ل.ل عند المخالفة، وذلك إفساحاً في المجال للطلاب المستدعين لمراجعة محاكم الأساس.

وكالة الأناضول

عقيلة صالح: نأمل أن يقدم دبيبة تشكيلة حكومية مقنعة

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، إن أعضاء المجلس يأملون أن يقدم رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، "تشكيلة حكومية مقنعة، حتى يتسنى المصادقة عليها". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط. وقال صالح الذي يزور المغرب حالياً: "يتمنى أعضاء مجلس النواب، أن تقدم الحكومة تشكيلة مقنعة وبرنامجاً حقيقياً حتى يتسنى التصويت لصالحها". وأضاف: "نتوقع أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بطريقة مثلى للنواب، وكل أعضاء المجلس سيجرون تقييماً للحكومة وبرنامجها كما هو معروف".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السلطات العسكرية في ميانمار تنقل مستشارة الدولة السابقة إلى مكان غير معروف

نقلت السلطات العسكرية في ميانمار مستشارة الدولة السابقة، أونغ سان سو كي، من مقر إقامتها في عاصمة البلاد، حيث كانت قيد الإقامة الجبرية منذ 1 شباط الحالي، إلى مكان غير معروف. وقال مصدر في قيادة حزب كي، إن الجيش نقل أونغ سان سو كي إلى وجهة غير معروفة. وأضاف: "الآن لم نعد نعرف مكان احتجازها". ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 شباط 2021، انقلاباً عسكرياً، رداً على انتخابات اعتبرها "مزورة"، واعتقل كلاً من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من شباط الجاري.