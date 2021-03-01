الجمهورية

25/2/2021

مواد تضرّ بصحة الأطفال

كشف تقرير صادر عن جامعة نورث كارولينا الأميركية، عن مخاطر المواد الكيماوية والملوثات السامة للأعصاب، والتي تساهم في اضطراب سلوك الأطفال، وزيادة معدلات السمنة والربو كذلك مشكلات القلب والأوعية الدموية والسرطان. وتتواجد هذه المواد في السيارات والأغذية كما ومواد العناية الشخصية. وهي تعتبر من مكونات أرضيات الفينيل وستائر الاستحمام وزيوت التشحيم والمواد اللاصقة والشامبو وغيرها.

النهار

25/2/2021

لقاح جونسون اند جونسون فعال بنسبة 85% بجرعة واحدة ضد كوفيد-19

أكدت وكالة الأدوية الأميركية في وثائق جديدة نشرت الأربعاء، ان لقاح جونسون بجرعة واحدة عالي الفعالية ضدّ كوفيد-19 بما في ذلك ضد النسختين المتحورتين اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وأكدت الإدارة ان اللقاح المكون من جرعة واحدة متوافق تماماً مع معاييرها، ويقي من الدخول الى المستشفى وحصول حالات الوفاة. يضاف انه يمكن حفظ هذا اللقاح في المبردات العادية لمدة ثلاثة أشهر مقارنة بلقاح فايزر مثلاً الذي يظل صالحاً لخمسة أيام فقط في المبردات العادية.

نداء الوطن

24/2/2021

أصغر أميركية ناجية من السرطان في الفضاء

في رحلتها المرتقبة في نهاية العام الجاري ضمن مجموعة "السائحين الفضائيين" ستصبح هايلي أرسينو البالغة 29 عاماً أصغر رائدة فضاء أميركية وأول ناجية من سرطان الأطفال تنطلق في رحلة الى مدار الأرض. وتعود هذه الرحلة للشاب الميلياردير جاريد أيزكمان الشغوف باستكشاف الفضاء والذي استأجر على نفقته الخاصة صاروخ " فالكون 9" حيث قرر استقبال ثلاثة أشخاص آخرين في رحلته الفضائية المرتقبة، المسماة "إنسبيرايشن 4.

الشرق الأوسط

26/2/2021

مقياس التأكسج النبضي... توصيات الاستخدام وترجمة النتائج

للحصول على قراءة أفضل من مقياس التأكسج النبضي، تنصح إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالتالي:

عند وضع مقياس التأكسج على الأصبع، يجب التأكد من ان اليد دافئة ومرتاحة ومثبتة تحت مستوى القلب، كما يجب إزالة طلاء الأظافر لنتيجة أفضل. كذلك يفضل الجلوس بهدوء دون حراك، ثم الانتظار لبضع دقائق لقراءة رقم واحد وثابت. وتضيف الإدارة أنه يجب التنبه ما إذا كان مستوى الاكسجين أقل من القياسات السابقة او أنه يتناقص بمرور الوقت. فقد تكون التغييرات أو الاتجاهات في القياس أكثر أهمية من قياس واحد. هذا وتشير بعض العلامات الى ضرورة التنبه لانخفاض مستوى الأكسجين في الدم منها، ضيق في التنفس أو سعال، أرق وعدم راحة، ألم وضيق في الصدر كما وسرعة النبض.