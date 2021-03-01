وكالة الأناضول

أردوغان: الانقلاب جريمة ضد الإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية. جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لانقلاب 28 شباط عام 1997. وقال أردوغان في رسالته: "الانقلاب جريمة ضد الإنسانية، عشت انقلاب 28 شباط، وأعيه جيداً". وأضاف: "كنت رئيس بلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير، ودخلت السجن دون مبرر قانوني لأنني قرأت أبياتاً من الشعر، وأرادوا إنهاء مسيرتي السياسية".

وكالة الأناضول

عشية مؤتمر المانحين.. غوتيريش يناشد العالم التبرع بسخاء لليمن

ناشد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول العالم التبرع "بسخاء" لليمن في مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد افتراضياً، بدعوة من سويسرا والسويد والأمم المتحدة. وقال غوتيريش، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "اليمن الآن في خطر داهم من أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود". وأضاف: "في حالة عدم اتخاذ إجراءات فورية، قد تزهق ملايين الأرواح، وسنخاطر ساعتها بحدوث مأساة ليس فقط في الخسائر الفورية في الأرواح، ولكن مع عواقب يتردد صداها إلى أجل غير مسمى في المستقبل".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ليبيا.. لجنة "5+5" توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

وافقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت. جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه. وأشار البيان إلى دعوة "رئيس مجلس النوب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت الصادر بتاريخ 26/2/2021"، موضحاً أن الدعوة تضمنت طلب الرد من اللجنة حول إمكانية تأمين الجلسة.