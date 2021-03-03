الشرق الأوسط 25/2/2021

هل نجحت الصين في القضاء على الفقر المدقع؟

تمكنت الصين رسمياً السنة الماضية من القضاء على "الفقر المدقع" في انتصار كبير لشي جينبينغ. ويحدد خط الفقر في الصين بأنه دخل يقل عن 2.30 دولار يومياً للفرد. وتؤكد الصين أنها انتشلت 800 مليون شخص من الفقر منذ انطلاق إصلاحاتها الاقتصادية في أواخر السبعينات. وإذا كان النمو الاقتصادي الهائل في الصين ساهم الى حد كبير في خفض الفقر في العقود الماضية، فغن تباطؤ النمو في المقابل سيرغم السلطات على التفكير في حلول لدعم مستوى معيشة الأشخاص المتأثرين بذلك.

26/2/2021

آفاق محبطة للطيران... ورهان على إيرادات الصيف

وسط حالة شديدة من الاضطراب، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" من تدهور في توقعات شركات الطيران عن تقديراته التي أصدرها في كانون الأول، وقال إنه يتوقع استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام في ظل تشديد القيود على السفر. وسيكون فصل الصيف المقبل حاسماً للكثير من شركات الطيران وشركات تنظيم العطلات التي تكافح للنجاة بعد مرور نحو عام دوا إيرادات تذكر. وأضاف "أياتا" انه يعتزم إطلاق تسريح سفر خاص ب كوفيد-19 بنهاية آذار، ليفعَل بذلك نظاماً رقمياً لنتائج الفحوص وشهادات التطعيم مما سيساعد في تسهيل السفر.

نداء الوطن 26/2/2021

"المالية" تصدر مليونين و500 ألف طابع

أعلنت وزارة المالية في بيان عن وضع مليونين وخمسمئة ألف طابع من فئة الألف ليرة في التداول.

الشرق الأوسط 1/3/2021

الاقتصاد الأميركي يشهد انتعاشاً أسرع من التوقعات

يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً أسرع من التوقعات بعد الانكماش الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19، رغم ان بعض القطاعات لا تزال منكوبة. وكان لحزم التحفيز المالية التي قاربت 3 تريليونات دولار التي اقرتها الحكومة العام الماضي، بما فيها خطة مساعدات تبلغ 900 مليار دولار تمت المصادقة عليها في كانون الأول، مساهمة كبرى في النهوض بالاقتصاد الأميركي. على هذا الإثر، يتوقع خبراء الاقتصاد من معهد أكسفورد على توقع نمو الى 7 في المائة. ثم، مع إعادة فتح الشركات بما يتكيف مع القيود المفروضة لاحتواء الوباء، استعاد البلد حوالي نصف الوظائف العشرين مليوناً التي خسرها في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء.

الجمهورية 2/3/2021

النفط يواصل الارتفاع مدفوعاً بعوامل اختيارية وقسرية

قفزت أسعار خام برنت خلال شهر شباط بنحو 18 مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، ومسجلة أفضل إغلاق شهري منذ أكثر من عام. وفي الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، قفزت أسعار برنت بنحو 5 لتسجل ارتفاعاً للأسبوع السادس على التوالي. هذه القفزات التي حققتها أسعار النفط هي نتيجة عوامل عدة أبرزها التفاؤل في شأن تعافي الطلب، على خلفية برامج التطعيم ضدَ فيروس كورونا واضطرابات الإمدادات في الولايات المتحدة، نتيجة العواصف الثلجية. وأوقفت هذه الأخيرة إنتاج الملايين من براميل النفط، بما قد ينذر بتفاقم ندرة الإمدادات في الأشهر المقبلة، مع إغلاق العديد من منشآت ساحل الخليج المكسيك خلال العاصفة الأسبوع الماضي. كما ويعود جزء من الزخم الذي اكتسبه النفط في تعاملاته الشهرية الى قيود "أوبك بلاس" التي ساعدت في استنفاذ المخزونات العالمية.