الوكالة الوطنية للإعلام

بري التقى وزني وتابع مع خير وحمزة تداعيات التسرب النفطي وتعويض المتضررين: لتقديم شكوى ضد الكيان الإسرائيلي وتحميله المسؤوليات

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الكارثة البيئية التي تطاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولاً إلى بيروت جراء التسرب النفطي الإسرائيلي من قبالة شواطئ فلسطين المحتلة، ولهذه الغاية أجرى الرئيس بري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير طالباً منه الإسراع بالكشف على الأضرار التي لحقت بالشاطئ وبالصيادين ومصدر رزقهم وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بهم تمهيداً لدفع تعويضات للمتضررين. وللغاية نفسها، أجرى الرئيس بري اتصالاً برئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة واطلع منه على سير الأعمال التي يشرف عليها المجلس سواء لرفع الأضرار أو لجهة تحديد حجم التلوث وآثاره على الشاطئ وعلى الثروة السمكية. وأثنى الرئيس بري على الجهود التي قام ويقوم بها متطوعو الجمعيات والأندية البيئية والكشفية لإزالة آثار العدوان البيئي الإسرائيلي لا سيما جهود متطوعي جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، مستغرباً الغياب اللامبرر لوزارة البيئة عن السمع حيال هذه الكارثة الوطنية.

وكالة الأناضول

أردوغان يكشف عن مبادئ خطة عمل حقوق الإنسان في تركيا

الخطة تتكون من 11 مبدأً أساسياً و9 أهداف ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن مبادئ خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريفي بـ"خطة عمل حقوق الإنسان" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أن الخطة تتكون من 11 مبدأً أساسياً و9 أهداف ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان. وفيما يلي المبادئ الأساسية لخطة عمل حقوق الإنسان:

1 - الإنسان يعيش متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها.

2 - كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.

3 - الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أشياء.

4 - تقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الفعاليات الإدارية.

5 - يتضمن التشريع قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

وقعت مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك على هامش زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم. وقال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في أعقاب التوقيع أن الهدف من الاتفاق هو "تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم"، موجهاً "الشكر إلى مصر للوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة". من جانبه، أكد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أن القاهرة تسعى "لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية". وأضاف رئيس الأركان المصري أن "السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين"، مبدياً استعداد بلاده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة" واصفاً مستوى التعاون العسكري مع السودان "بغير المسبوق".