النهار 1-3-2021

غوارديولا 500 انتصار في 13 عاما"

يواصل المدرب الاسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي كتابة ارقامه قياسية على ارض الملعب بعدما قاد ناديه لتحقيق الفوز ال20 تواليا في كل المسابقات.

سباق "الدرعية" حسمه البريطاني بيرد

فاز البريطاني سام بيرد من فريق جاغورار ريسينغ بالجولة الثانية من الموسم السابع لبطولة العالم لسباقات فورمولا أي المخصصة للسيارات الكهربائية 100 بالمئة في مدينة الدرعية السعودية وجاء الهولندي روبن فراينز سائق اينفيجين فيرجين ريسينغ في المركز الثاني اما المركز الثالث فكان من نصيب الفرنسي جان ايريك فيرن سائق دي اس تشيتاه.

المكسيكي الفاريس بطلا للعالم ب"الضربة القاضية"

احتفظ المكسيكي ساوول "كانيلو" الفاريس بلقبه بطلا للعالم في وزن فوق المتوسط للرابطة العالمية والمجلس العالمي للملاكمة بفوزه على التركي افني يلديريم بالضربة القاضية بملعب "هارد روك" في ميامي بالولايات المتحدة.و نجح الفاريس في اسقاط يلديريم على الحلبة في الجولة الثالثة بعد سلسلة من الضربات المتتالية.

نداء الوطن 2-3-2021

الكرة الكرواتية تفقد كرانيتشار

توفي مدرب منتخب كرواتيا السابق زلاتكو كرانيتشار عن 64 عاما كما أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم. وقال بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة: "توفي كراننيشار اسطورة كرة القدم الكرواتية في زغرب"وكان قد ادخل الى المستشفى الشهر الماضي لمعاناته من مشاكل في الكبد كما اشارت وكالة الانباء المحلية "هينا".

كروتوني يقيل مدربه

أعلن نادي كروتوني صاحب المركز الأخير في الدور الإيطالي لكرة القدم اقالة مدرب فريقه جيوفاني ستروبا من منصبه.

مداهمات في برشلونة واعتقال بارتوميو

صاعقة في برشلونة قبل ستة أيام من انتخاب رئيس جديد للنادي الكاتلوني. ثاني الدوري الاسباني في كرة القدم داهمت الشرطة مقره وقامت باعتقالات عدة من بينها بحسب وسائل الاعلام رئيسه السابق جوزيف ماريا بارتوميو.