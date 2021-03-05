TL

في غياب أي بادرة لمعالجة الكارثة المعيشية التي حلت بهم عاد اللبنانيون الى شوارعم وشهدت ساحات وسط العاصمة ومختلف المدن الكبرى ومعظم الطرق الدولية والرئيسية في لبنان غضبا متصاعدا لليوم الثالث بعد تحليق سعر الدولار عند سقف العشرة آلاف ليرة وكان اللافت اليوم دعوات من جمعيات وجبهات ذات تلاوين متنوعة للتظاهر حتى تغيير الواقع السياسي والاجتماعي.

المنار

كانت الأجوبة السياسية واضحة حول الازمة الحكومية من خلال ردود الفعل والبيانات، واستوت المعلومات الى طرح للواء عباس ابراهيم باركه الفرنسي وقبل به الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، ورفضه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طرح لا ثلث معطلا فيه ولا يخرج عن خط الثمانية عشر وزيرا، يعطي تسمية وزير الداخلية لرئيس الجمهورية عبر طرح عدة اسماء يقوم الرئيس المكلف بانتقاء واحد منها.

nbn

يتوجه الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس غدا إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام يتخللها لقاءً تاريخياً مع المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وعشية الزيارة أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الزيارة هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية واإاسلام من "مشكاة" واحدة وهي بما ستتضمنه من لقاء تاريخي مع المرجعية الرشيدة وبقدر ما تحمل من دلالات على أهميه ترسيخ الأخوة الإنسانية.

mtv

الواضح أن الشعب بعد الآن لن يسكت. فرغم الطقس، الماطر أحيانا والبارد دائما، أعاد الناس بعد ظهر اليوم مشهد الثلثاء. تخطوا إحباطهم، تخلوا عن استسلامهم، وفعلوا قرفهم الكبير ضد منظومة حاكمة متحكمة لا توحي لأحد الا القرف.

NTV

معلومات الجديد قالت إن الرئيس المكلف تبلغ من الفرنسيين حصيلة مشاروات ابراهيم والتيار وليس عبر اللواء وإن الحريري عاود الاتصال بالاليزيه لوضعها في صورة الحسابات الوزارية.

OTV

في كل الأحوال، وإزاء المشهد السياسي المتأزم أكثر فأكثر، ثمة من قد يسأل عن حق: ألا يتابع بعض السياسيين تطورات الشارع؟ ألم يشاهدوا اليوم ما حصل في أحد المتاجر بسبب الحليب والزيت؟ ألا يدركون المآسي المتنوعة التي باتت من يوميات اللبنانيين؟ فلماذا إذا يتلهون بكل تلك القشور؟

LBC

كل شيء وارد في لبنان، فمن كان يتوقع أنه على رغم كل أهوال التفجير وكورونا والانهيار الاقتصادي والنقدي، مازال البلد في ظل حكومة تصريف أعمال.

الميادين

أعلن ​وزير الطاقة​ الإيراني رضا أردكانيان، أن "بلاده ستطرح مناقصات دولية للاستثمار في مجال ​الطاقة المتجددة​".

الجزيرة

أعلن مكتب رئيس ​الحكومة​ الليبي المكلف، أن "​عبد الحميد دبيبة​، والتزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، سلّم تشكيلة الحكومة إلى هيئة ​رئاسة مجلس النواب​".

العربية

أعلن ​التحالف العربي​ اعتراض وتدمير ​صاروخ بالستي​ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه منطقة ​جازان​ جنوب غرب ​السعودية.