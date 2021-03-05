لبنان الحر

أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد على "أهمية إطلاق حملة إعلامية للتوعية حول الحماية من القرصنة والهجوم السيبراني، بالتعاون مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى تأمين الحماية الإلكترونية لوسائل الإعلام العام"، وذلك خلال لقائها في مكتبها المنسقة الوطنية للأمن السيبراني لينا عويدات وخبير الأمن السيبراني من بعثة الاتحاد الأوروبي سيريل كوفيلييه في حضور فريق من الوزارة.

صوت لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا حول موضوع ترشيد الدعم، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، راوول نعمة، غازي وزني، عماد حب الله، ريمون غجر وعباس مرتضى، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، وجرى البحث خلال الاجتماع في الأفكار والخيارات المتعلقة بترشيد الدعم.

radio orient

صدر عن أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" البيان التالي: "أجرى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب اتصالا برئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط جرى خلاله التأكيد على اطلاق يد الجيش اللبناني في معالجة حادثة كفرحيم التي سقط فيها عدد من الجرحى. كما تم التأكيد على أنّ أمن الجبل وأهله خط أحمر وممنوع على اي أحد العبث به والغطاء مرفوع عن الجميع".

اذاعة النور

رأى الكاتب السياسي جوني منير أنه "من الواضح ان الاحتجاجات القائمة في لبنان ستستمر بشكل تصاعدي، لأن الواقع المأساوي وصعود سعر صرف الدولار، وأزمة الكهرباء والمحروقات، جميعها ترفع من منسوب التوتر، وهو ما يدفعنا للاعتقاد بأن هذه التحركات الشعبية ستكون تصاعدية".

صوت المدى

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ظَهر اليوم بالعين المجرّدة وهو غير جاهز لتشكيل الحكومة​ لأسباب خارجية معلومة كنّا قد امتنعنا عن ذكرها سابقاً إعطاءً لفرص إضافية.