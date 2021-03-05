قرّر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في مسعى لاستمالة طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في قرار لقي ترحيباً إيرانياً.

وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.

وقال مصدر فرنسي "لقد اتّخذنا (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا) القرار بتعليق القرار في وقت متأخر مشيراً إلى "مؤشرات مشجّعة" من جانب الإيرانيين.

أبدت الولايات المتحدة، "دعمها" لقرار الأوروبيين سحب مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنها تأمل أن توافق طهران الآن على "التحاور".

علق مجلس النواب الاميركي جلساته أمس الخميس الرابع من آذار بعد تلقيه تهديدات أمنية باحتمال اقتحام المبنى مجدداً من قبل عناصر إحدى الميليشيات، من دون تحديدها. فمجموعات نظريات المؤامرة لم تتوقف عن ترويج أفكارها حتى بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه في البيت الأبيض.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، امس، أن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في جنوب شرق البلاد، ما تسبب في مقتل 11 عسكرياً، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، مضيفة أن الحادث وقع في محافظة بدليس. وأضافت أن أجهزة الانقاذ كانت تحاول نقل المصابين إلى المستشفى بدون إعطاء توضيحات حول مدى خطورة حالتهم.

أفادت وسائل إعلام سويدية أن المشتبه به في الاعتداء بسلاح أبيض الذي أدى إلى جرح سبعة أشخاص في السويد الأربعاء، هو أفغاني يبلغ 22 عاماً وصل إلى البلاد العام 2018.

قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن حزبه "العدالة والتنمية" سيُعدّ دستوراً جديداً شاملاً وديمقراطياً، يكون مرشداً لتركيا في مسيرتها مستقبلاً، بينما رأت المعارضة أن مشروع الدستور لن يكون ليبرالياً.

طالبت الأمم المتحدة من إثيوبيا بالسماح لمراقبيها دخول إقليم تيغراي للتحقيق في تقارير عن احتمال أعمال قتل وعنف جنسي قد تصل إلى مستوى "جرائم الحرب" منذ أواخر عام 2020. ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس إلى فتح "تحقيق موضوعي ومستقل" في منطقة تيغراي الإثيوبية، بعد "إثبات حدوث انتهاكات خطرة" قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".