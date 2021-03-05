الديار/ صونيا رزق

قالت إنّ ما جرى عصر الثلاثاء الماضي من عودة الانتفاضة الشعبية إلى معظم المناطق اللبنانية، يؤكد بأنّ الاحتجاجات ستتفاقم رفضاً لتحليق سعر صرف الدولار، الذي تخطى العشرة الاف ليرة، وهنالك معلومات عن إمكانية وصوله إلى رقم خيالي، في حال استمر المعنيون بخلافاتهم على الحصص والثلث المعطل وحجم الحكومة، وإلى ما هنالك من تناحرات يدفع ثمنها اللبنانيون وحدهم، من خلال تردّي الاوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق. ومع ذلك لم يعمل المعنيين للمسارعة في تشكيل الحكومة، علّها تسهم في ضبط سعر الدولار المحلّق من دون أي رادع. لكن وبحسب المشهد السياسي السائد، تبدو المسيرة طويلة الأمد كي يحصل اللبنانيون على أدنى حقوقهم، مع ما يترافق ذلك من مطالب للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، وعلى محاكمة السياسيّين. والنتائج تبرز بالمخاوف من المستقبل القريب، الذي ينذر بما لا يحمد عقباه من خيبات وويلات على كل الأصعدة.

الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت حديث مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي انتقد فيه أداء السلطات اللبنانية على الصعيدين الداخلي والخارجي. ورأت أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع في كلام شينكر محاولة لإقحام السياسة ووجهات النظر الأميركية في ملف ترسيم الحدود البحرية الذي هو تقني وقانوني وحقوقي بحت. وأضافت أنّ ما قاله ليس سوى حججاً واهية يُراد منها الضغط على لبنان لكي يتنازل عن حقوقه في المنطقة البحرية المتنازع عليها، لصالح العدو الإسرائيلي، غير أنّ هذا الأمر لم ولن يحصل. فلبنان جاهز لاستئناف هذه المفاوضات رغم كلّ الأزمات التي يعاني منها، لأنّ هذا ملف مفصول كليّاً عن الملفات الاقتصادية والمالية، كما عن مسألة تشكيل الحكومة أو عدمه، سيما وأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو المسؤول المباشر عنه. كذلك فإنّه لا علاقة بين الترسيم وبين عدم قيام "تحالف الشركات" الذي وقّع عقداً مع لبنان، وتحديداً شركة "توتال" الفرنسية بالمهام المتوجّبة عليها أي بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 الذي كان مقرّراً في أواخر العام المنصرم. وفيما يتعلّق بضرورة تعديل المرسوم 6433 المتعلّق بإحداثيات حدود لبنان الجنوبية الذي سبق وأن أرسل الى الأمم المتحدة في العام 2011 وارتكز على أخطاء باعتبار "تخليت" جزيرة فيما هي صخرة غير مأهولة بالسكّان، أكّدت الأوساط على أنّه في حال جرى تعديل هذا المرسوم، على ما يجب أن يحصل، بمرسوم جوّال، فإنّ هذا الأمر من شأنه أن يُجبر الوفد الإسرائيلي على العودة سريعاً إلى طاولة المفاوضات وبدء التفاوض على مساحة 2290 كلم2.

الشرق/ يحيى جابر

تحدّث عن الغضب الشعبي الذي اشتعل ليل الثلاثاء الماضي، جراء تخطي سعر صرف الدولار الاميركي العشرة الاف ليرة، وما رافقه من ارتفاع في اسعار الخبز والدواء والمحروقات، وسائر الحاجات اليومية التي تطغى على المشهد الداخلي. وقال إنّ ما يتردد على ألسنة المقربين من فريقي التأليف يفيد أنّ تشكيل الحكومة العتيدة "أكثر تعقيداً مما يمكن تصوّره" لاسيما وأنّ شريكي التأليف، المعنيين بعملية الانقاذ، متخلفان عن اداء أبسطً الواجب الدستوري، ولم يظهرا تجاوباً يذكر مع المساعي الداخلية والخارجية، وكل واحد منهما متمسك بالشروط التي أطلقها، وليس في المعطيات المتوافرة، ما يؤشر إلى رغبة بإجراءات عملية، تعيد الحياة إلى اللقاءات المطلوبة، لمتابعة "مشاورات التأليف". وأضاف أنّ الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، وأنّ المشهد السياسي في لبنان متعدد المحاور والمضامين والاهداف، وأنّ ما يحصل من تطوّرات على الساحة اللبنانية لم يبق أسير الحدود اللبنانية، فقد واصلت فرنسا حضورها على خط التأليف، عبر رسائل ونصائح متتالية بوجوب التفاهم على حكومة بأسرع وقت ممكن، كما أنّ واشنطن لم تغب عما يحصل في لبنان، وإن من بوابة العودة إلى فتح ملف "ترسيم الحدود الجنوبية" المجمّد منذ أشهر.

الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تحت عنوان "الأسعار تواصل الارتفاع والتسوّق صار مغامرة" كتبت "أبي حيدر" يعيش المواطن في سباق مع الدولار. وبعد الارتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، من البديهي أن يتهافت المستهلكون للتبضّع والتخزين، لكن هل لا تزال قدرتهم الشرائية تسمح بذلك؟ موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار السلع بدأت تتظهّر تباعاً كنتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 آلاف ليرة، لكن المشهد غير المألوف الذي من المتوقع أن يتزايد ربما في الأيام المقبلة يتمثل بالفيديو الذي انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي عن شجار بين المستهلكين على كيس حليب مفقود أصلاً وجد صدفة في إحدى السوبرماركتات. وفي هذا الإطار، أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد تراجع السوبرماركات التي اشترطت على المستهلك الشراء بقيمة 150 أو 175 ألفاً ليستفيد من السلع المدعومة عن قرارها، فهذه الطريقة في التعامل مع المستهلك مرفوضة، خصوصاً وأنّ السلع المدعومة موجهة بالدرجة الأولى إلى من لا قدرة لديه على الشراء فكيف سيتمكّن من الشراء بمبالغ معنية ليستفيد. وأكد أنّ لا شروط على المتسوقين بعد اليوم لكننا سنحجم عن عرض السلع المدعومة بكميات كبيرة والاستعانة عنها بالتوزيع بكميات مقبولة على مدار اليوم، وذلك بهدف إيصالها بعدل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، كما أنّنا لن نسمح للفرد بشراء كميات كبيرة من نفس الصنف المدعوم.