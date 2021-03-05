روسيا اليوم

روسيا: تراجع الثلاثية الأوروبية عن خطتها لانتقاد إيران في وكالة الطاقة الذرية يفسح مجالا للدبلوماسية

رحبت روسيا بقرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتراجع عن خطتها لتبني مشروع قرار ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن ذلك أتاح منع التصعيد وأفسح مجالا للدبلوماسية. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أن الثلاثية الدولية أبلغت رسميا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لن تطرح مشروع القرار المذكور على التصويت. وأكد الدبلوماسي أن مجلس محافظي الوكالة سيستمر في بحث الملف الإيراني طيلة اليوم، مشيرا إلى المناقشات تجري بنبرة بناءة بقدر أكبر مما كان متوقعا منذ وقت قليل.

روسيا اليوم

دبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة إلى رئاسة مجلس النواب

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة أنه سلم إلى رئاسة مجلس النواب تشكيلة الحكومة الجديدة وأكد المكتب في بيان له أنه سلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت"، وصوت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الماضي على تكليف دبيبه بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم. ، وقرر مجلس النواب، ومقره في طبرق، منتصف فبراير عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.