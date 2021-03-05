الوكالة الوطنية للإعلام

لجنة البيئة أوصت بتقديم شكوى عاجلة إلى الامم المتحدة ضد العدو الاسرائيلي بفعل التسرب النفطي وتشكيل خلية ازمة لازالة التلوث.

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة برئاسة مقرر اللجنة النائب قاسم هاشم وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار والنواب: عناية عز الدين، سيمون ابي رميا، عدنان طرابلسي، جوزف اسحاق، وهبي قاطيشا، وايهاب حمادة، وغازي زعيتر. كما حضر المدير العام لوزارة البيئة سيرج هتجيان، المدير العام للنقل احمد تامر، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة. وتداولت اللجنة بمصدر ومخاطر التلوث البيئي الناتج عن تسريب رواسب نفطية على طول الشاطىء اللبناني في منطقة صور.

وكالة الأناضول

السفير الأمريكي بأثينا: مستعدون لبيع اليونان مقاتلات "إف-35"

قال السفير الأمريكي في اليونان جيفري بيات، أن بلاده مستعدة لبيع مقاتلات "إف-35" لأثينا. وأوضح السفير أن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر التعاون بشأن بيع الطائرات الحربية "إف-35" إذا قررت اليونان الاستثمار في هذا الشأن​​​​​​​. وأضاف:" مستعدون لبيع "إف-35" لليونان عندما تصبح جاهزة". وأشار إلى حاجة اليونان إلى البنية التحتية اللازمة من أجل ضم المقاتلات المذكورة لقواتها الجوية. ولفت إلى أن شراء أثينا فرقاطات اقترحتها الولايات المتحدة من أجل الأسطول اليوناني من شأنه أن يسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وتطرق بيان إلى المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، فأكد أن الولايات المتحدة تدعمها. وأردف: "ترغب الولايات المتحدة في بقاء المحادثات بمسارها، والكرة الآن في ملعب أنقرة". وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في البحرين المتوسط وإيجة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا قد تتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل إعلام ألمانية ردا على إجراءات برلين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا إذا لم تضمن ألمانيا أجواء عمل طبيعية لوكالات الإعلام الروسية. وأشارت زاخاروفا في تصريحاتها، إلى أن البنك التجاري الألماني أرسل إشعاراً كتابياً بإغلاق حسابات وكالتي "روسيا اليوم" في ألمانيا و"رابتلي". وتضمن الإشعار معلومات تفيد بإنهاء الوصول إلى المعاملات المالية اعتبارًا من تاريخ 31 أيار. وحثت المتحدثة برلين "بجدية على تغيير وجهة نظهرها"، لضمان الأداء الطبيعي لهذه الوكالات الإعلامية وإلغاء أي إجراءات تقييدية تعيق عمل وسائل الإعلام الروسية، و"إلا فإننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام الألمانية العاملة في روسيا".