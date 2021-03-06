TL

لهيب الاسعار مستمر ولهيب الشارع مفتوح على المزيد مع تجدد مشهد الاطارات المشتعلة في المناطق التي باتت تعيش تحت وطأة سالكة وآمنة وكأن الاوضاع تنزلق باتجاهات غير محسوبة في ظل الشلل السياسي والانهيار الاقتصادي..

المنار

العراق بجميع ابنائه رحب بالزيارة التاريخية للبابا فرنسيس الذي ضمنها رسالة انسانية تسمو فوق الركام المسيطر على الكثير من مساحة المنطقة، ناشدا الرجاء والمحبة في منطقة يقتل ابناؤها بمشاريع ظلامية من العراق الى اليمن وسوريا.

nbn

من عتمة لبنان إلى محطة تاريخية مضيئة كمشكاة بلاد الرشيد تحتضن لقاء الكبيرين: الحبر الأعظم والمرجعية الرشيدة لتكريس سبيل الله وخير الانسان وخلاص الأوطان في أبهى لوحات الاخوة الانسانية على قواعد المحبة والتسامح بين ابناء الرسالات السماوية.

mtv

وصل البابا فرنسيس يوم أمس الى العراق، الذي يشبه الى حد بعيد لبنان، بخيراته وتنوعه وطاقاته الإنسانية ومصائبه الداخلية ومآسيه المستوردة. لماذا زار قداسته العراق على رغم المخاطر الأمنية والصحية وامتنع عن تحديد موعد لزيارة مقررة الى لبنان منذ زمن؟

NTV

دخلت البلاد في فوضى التجار وجنون الأسعار على نار ارتفاع الدولار فيما الطبخة الحكومية لم تستو بعد ومشاوراتها وإن لم تصل إلى طريق مسدود إلا أنها لم تبلغ حد التمرد على الوساطات فالأسبوع المقبل سيجمع بكركي بحارة حريك ومن "هنا بيروت" الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري نأى بنفسه عن التصويب على حزب الله، وطالب الحزب بألآ يتلطى وراء التعطيل الذي يمارسه جبران باسيل الذي يناور لإطالة أمد الفراغ.

OTV

“من الضروري التصدي لآفة الفساد، وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير شرعي”، قال الحبر الأعظم، “ولكن هذا لا يكفي، إذ ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية، وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك، وبهذه الطريقة، يمكن أن يزداد الاستقرار.

LBC

الشارع عاد ليلتهب. المسؤولون يصمون آذانهم. لا حكومة في الأفق. التدهور يصيب مختلف القطاعات.

الميادين

قال وزير الدفاع في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، إنّ الجيش قام بتحديث خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية، مهدداً أنه مستعد للعمل بشكل مستقل.

وكشف غانتس في حديث لشبكة" فوكس نيوز" أنّ "سرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، والتي من شأنها أن تضر بقدرتها على تطوير قنبلة ذرية".

الجزيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات ​التحالف العربي​، العميد الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير ​طائرة​ ​مسيرة​ مفخخة أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي ​السعودية​.

العربية

أكدت نائبة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، كامالا هاريس خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ التزام ​الولايات المتحدة​ الراسخ بأمن إسرائيل، مشددة على رفض محاولات ​المحكمة الجنائية الدولية​ ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".