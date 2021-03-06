لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن الإناء ينضح بما فيه، وقناة "العالم" الإيرانيّة ذهبت إلى حد اتهام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالعمالة، في الوقت الذي هم ليسوا فقط مجرّد عملاء وإنما مشهود لهم بذلك منذ القدم، ولم ينس أحد منا "Iran–Contra affair" الواقعة الموجودة في جميع كتب العالم ومراكز الدراسات والتي هي كناية عن أسلحة كانت تُنقل من إسرائيل إلى إيران في فترة الحرب الإيرانيّة ـ العراقيّة، وبالتالي فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه أو يتكلّم به.

صوت لبنان

اشار ​وزير التربية​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​طارق المجذوب​ الى ان هناك من يستسهل الافادات في ​لبنان​، ونحن طالبنا بدعم مالي للأهالي و​الطلاب​ ودعم ​المدارس​ كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن ووجهت كل الطلبات بالاستهتار لأنه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية، موضحا بانه حتى ​الساعة​ هناك اساتذة مستعان بهم لم يأخذوا حقوقهم، لان الجهات المانحة و​مصرف لبنان​ لم يصرفوا الاموال، وشدد على ان ​العام الدراسي​ يجب ان لا يضيع وان لا نخسر التربية في لبنان، ونحن لم يبق لدينا كنز غيرها.

radio orient

أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر انه ليس هناك من إنقلاب لجنبلاط من ضفة الى اخرى، واضاف ان المشكلة الأساسية هي في مقاربتنا لكل المشهد السياسي الحكومي من جهة والوضع الاقتصادي الاجتماعي من جهة اخرى، موضحاً ان المشكلة تكمن في وضع البلد في مأزق بسبب حسابات سياسية ضيقة.

اذاعة النور

اعتبر المفتي الشيخ ​حسن شريفة​ أن "المعالجات السياسية ، والسعي الى اجتراح حلول ، والإحساس بالمسؤولية الوطنية أمور غائبة ومغيبة عن جدول اعمال المسؤولين والسياسيين، الذين ما زالوا يتسابقون على انتاج العقد بدل بدلا من السعي الى تلمُّس سبل الخلاص، لافتا إلى ان "المشكلة في ​لبنان​ أننا لم نحدّد الأولويات. وغاب عن بال الكثيرين أن ​العدو الاسرائيلي​ ورعاته هم أساس أزماتنا ، دون أن نُغفل القصور الوطني في حماية منطق ​الدولة​ والمؤسسات".

صوت المدى

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​إدي معلوف​، الى أنه "قبل الأمس، كان يمكن لأحد أن يتردد بمعرفة من هو المعرقل في لبنان، لكن بعد الأمس، أصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس، فرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ عاتب رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ وهاجم ​حزب الله​ و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وبذلك انحشر في الزاوية وانكشفت أوراقه، وأصبح الحريري أمام مسؤولياته، لنرى كيف سيتصرف بالأيام القليلة الماضية".