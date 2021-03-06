ذكرت معلومات متقاطعة بأن طهران تشترط قبل الذهاب إلى بروكسل الحصول على "ضمانات" أميركية برفع عدد من العقوبات عقب الاجتماع المرتقب، وهو ما يرفضه الجانب الأميركي حتى الآن. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أميركي رفيع قوله إنه "من الصعب أن نقول لهم سلفاً ما الذي سنفعله إن لم نكن نعرف ما الذي سيفعلونه"، مضيفاً أن المهم هم "الجلوس إلى طاولة الحوار أو المفاوضات والعمل على أن يتخذ الطرفان تدابير إيجابية".

طلبت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، تمديد وجود قوات من الحرس الوطني لحمايته، لمدة 60 يوماً إضافية. وقالت في بيان مساء الخميس، إن القائمة بأعمال رئيس الشرطة يوغاناندا بيتمان، قدمت طلب التمديد إلى وزارة الدفاع. لكنّ وزارة الدفاع تتريث في دراسة الطلب، ووزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولون في الجيش سينظرون فيه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تمديد وجود تلك القوات حتى شهر مايو (أيار) المقبل.

طالبت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شارنر بيرغنر، أعضاء مجلس الأمن باتخاذ "موقف موحد"، رفضاً للانقلاب في هذا البلد الذي أكدت أنه يشهد "أسوأ حملات القمع" على أيدي عناصر الجيش منذ إطاحة الحكومة المدنية في مطلع فبراير (شباط) الماضي، في حين كثفت المنظمة الدولية ضغوطها من أجل وقف العنف، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات جديدة على القادة العسكريين.

طلب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تنقل إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة مفادها أنه على تركيا الابتعاد عن أي استفزازات وتجنب أي أنشطة يمكن أن تؤثر على الوضع الراهن لمدينة فاماغوستا.

طالبت الولايات المتحدة بانسحاب فوري للقوات الإريترية من منطقة تيغراي الإثيوبية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ثمة "تقارير موثوقة" حول تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عنف جنسي وأعمال نهب.

شدد كولن كال، مرشح الرئيس جو بايدن لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، على أهمية وضع البرنامج النووي الإيراني "في الصندوق"، معرباً عن تأييده لعدم رفع العقوبات عن طهران بسبب خرقها لالتزاماتها النووية وقضايا حقوق الإنسان.

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، وزارة الدفاع (بنتاغون)، بشن غارات جوية على هدفين داخل سوريا في 26 فبراير (شباط) الماضي، نجح في الضربة الأولى، لكنه ألغى الضربة الثانية عندما أرسل أحد مساعديه تحذيراً عاجلاً قبل حوالي 30 دقيقة من الموعد المقرر لسقوط القنابل. التحذير الذي وصل إلى بايدن في تلك اللحظة، يتعلق بوجود امرأة سورية وطفلين قرب أحد المواقع التي كانت مستهدفة، وهو ما التقطته الصور الأولية المرصودة من طائرات «F - 15E» الحربية قبل تنفيذ الضربة، هو ما دفع الرئيس إلى وقف العملية، والاكتفاء بالضربة الأولى فقط، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».