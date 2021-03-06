دعا البابا فرنسيس من قصر بغداد الرئاسي، في أول زيارة بابوية للعراق، أمس، العراقيين إلى حماية تنوعهم وتحويله تعايشاً، كما دعا إلى إسكات صوت السلاح والانصراف إلى بناء السلام. وشدّد البابا على ضرورة "ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية"، مضيفاً: "يجب ألا يعدّ أحد مواطناً من الدرجة الثانية". كما دعا إلى "التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة. وكل ما هو غير شرعي". ومضى البابا قائلاً إن "العراق مدعوٌّ إلى أن يبيّن أن الاختلافات يمكن أن تتحول إلى تعايش ووئام". ويتوجه البابا اليوم السبت إلى مدينة النجف للقاء المرجع الشيعي علي السيستاني ومن ثم إلى موقع أور، مسقط رأس النبي إبراهيم، في محافظة ذي قار الجنوبية، حيث سيقيم صلاة موحدة للأديان قبل التوجه شمالاً إلى الموصل وأربيل.

أكدت مصادر عسكرية متابعة أن الجيش الأميركي بدأ بنشر المنظومة الدفاعية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، ضمّت منظومات دفاعية للطيران المسيّر وصواريخ "أرض – أرض"، وتعمل على نشرها في جميع قواعد التحالف الدولي المنتشرة في مدن الرقة ودير الزور والحسكة.

قال مسؤول بالدفاع المدني في إدلب، إن الطيران الحربي الروسي شن سلسلة غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار على محافظة إدلب، حيث طال القصف محيط مدينة معرة مصرين، بريف إدلب الشمالي، وأسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لافتاً إلى أن المناطق المستهدفة يحيط بها عدد كبير من مخيمات النازحين التي يتخوف من استهدافها ووقوع مجازر في صفوف المدنيين.

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، "دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها مصر والسودان لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة التي تؤكدها جميع القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة"، موضحاً أن "الأمن المائي لكلتا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

خرج آلاف الجزائريين، اليوم الجمعة، في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض للنظام التي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بإجراء بحث في مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة، حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، خصوصاً انتهاك حقوق الأطفال، وبينها اعتقال طفل في العاشرة من عمره.

أفاد عضو في الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية، حميدي حسيني أن الولايات المتحدة "وافقت" على الإفراج عن مبالغ مالية من أصول إيرانية مجمّدة لدى العراق، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية.