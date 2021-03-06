الأخبار/ ليا القزي

تناولت موضوع خسارة الليرة قيمتها وقالت: القصّة ليست محصورة بـ"ارتفاع سعر صرف الدولار"، بل بانهيار سعر الليرة أيضاً، ليس في مقابل الدولار وحسب، بل في مقابل الليرة نفسها أيضاً. السياسة النقدية المُتّبعة، وإجراءات مصرف لبنان غير الشاملة والمُفتقدة إلى إطار تطبيقي يتوافق مع الواقع، أدّت إلى خلق سوق جديدة لليرة النقدية، وسّعت الفارق بين الليرة في المصرف والليرة في التداول، حتى بلغت نسبة العمولة عليها 11%. الفارق مُرشّح للارتفاع نتيجة الطلب الكبير على الدولار، الذي لا يُباع إلّا بشيك دولار أو بليرة نقدية. ونقلت عن مصدر في لجنة الرقابة على المصارف قوله إنّ أساس المشكلة أنّ "إجراءات مصرف لبنان لتخفيض التداول بالنقد لم تؤدِّ مفعولها. وهو سيستمر بطبع العملة لتغطية تسديد الودائع بالدولار وفق سعر المنصة، وتمويل نفقات الدولة التي تتقاعس عن تفعيل الجباية". وفي المحصلة، الأزمة مستمرة. ومصرف لبنان لا يقوم بأي إجراءات سوى تلك التي تؤدي إلى تدهور قيمة الليرة في مقابل الدولار، كما في مقابل الليرة نفسها.

الديار/ جويل بو يونس

تحدّثت عن المقال الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" الخميس تحت عنوان: "واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة" نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أحدث بلبلة في الاوساط السياسية والمصرفية اللبنانية نظراً لخطورة ما تضمنه من معلومات في توقيت حرج تمر به البلاد. وقوبل هذا الخبر بالنفي أمس من قبل الأمركيين. أمّا اللاّفت، البيان الذي صدر أمس عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان يؤكد فيه أنّ الحاكم رياض سلامة سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه ضد وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي. ويكمل البيان بأنّ التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكاً من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ. وتساءلت لماذا إذاً تم تسريب هكذا معلومات عبر "بلومبرغ"؟ نسأل المصادر فترد : "إبحثوا عن التعميم رقم 154 لتضيف: قد يكون نجاح المركزي في تطبيق هذا التعميم قد أزعج البعض ويبدو أنّ هناك متضرّرين منه وهذه المعطيات قد تكون في إطار الحملة التي يشنها البعض على الحاكم.

نداء الوطن / غادة حلاوي

تحت عنوان: " بعبدا للحريري: الحكومة لا تُشكَّل في العواصم الأجنبية" كتبت "حلاوي" حتى الأمس القريب كانت علاقة الرئيس المكلّف سعد الحريري مع "حزب الله" قائمة على التنسيق والتشاور وتمرير الرسائل، قبل أن يصدر بيانه الأخير غير المعروفة أسبابه بعد ولا أبعاده وهو أتى مفاجئاً لكثيرين ومن بينهم مقربون للرئيس الحريري نفسه. ولا يفسر امتناع "حزب الله" عن الرد سوى عدم رغبته في مساجلة الرئيس المكلف وتقدير ظروفه ومراعاتها مع علمه بتبعات ذلك. أمّا المصادر تلتقي على انطباع أنّ "الرئيس الحريري منذ تاريخ تكليفه ولغاية اليوم لا يملك شيئاً ليعطيه. فقد وكالته السعودية، قامت التظاهرات في وجه حكومته وليس لديه اي مشروع انقاذي للبلد، على أنّ أساس خوف بعبدا كما التيار من مسألة خطرة وهي رغبة الرئيس المكلّف إنتاج النظام ذاته بالأشخاص أنفسهم مالياً ونقدياً. ولذا هناك قناعة بأنه يريد ضرب فكرة التدقيق الجنائي من أساسها وهو يتّكل على شركاء له في منظومة عاشت على الفساد والتفلت من المحاسبة". وتحمّل المصادر الحريري مسؤولية تفاقم الأزمة وتقول: "إذا لم يدرك الرئيس الحريري خطورة المماطلة في عدم تشكيل حكومة فإنّه يتحمّل عمداً مسؤولية الانهيار والذهاب إلى الفوضى، وعليه أن يفهم أنّ الحكومة لا تشكّل في عواصم الدول الأجنبية"، لتسأل: "ما معنى أن يحدّد بعد أسبوعين زيارة لموسكو سوى أنّه يقول بوضوح لا حكومة قبل أسبوعين وهو في هروبه إلى الأمام سيجد كل يوم عذراً جديداً".