روسيا اليوم

20 قتيلا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

نقلت وكالة "رويترز" عن خدمة الإسعاف أن 20 شخصا على الأقل قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة، هز اليوم الجمعة العاصمة الصومالية، مقديشو. وقال المسؤول في مؤسسة خدمة "آمين" للإسعاف، عبد القدير أدن، لـ"رويترز"، مساء الجمعة: "نقلنا حتى الآن 20 قتيلا و30 مصابا من موقع الانفجار". ووقع الهجوم خارج مطعم يمني قرب الميناء في مقديشو في وقت متأخر من الجمعة، وذكر شهود عيان ووسائل إعلام رسمية أن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان. وقال أحمد عبد الله، أحد سكان المنطقة في تصريح لـ"رويترز": "انفجرت سيارة مسرعة عند المطعم. كنت ذاهبا إلى المطعم لكنني عدت سريعا عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان". وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. ونفذت حركة "الشباب" الإسلامية المتشددة هجمات مشابهة في الصومال ومناطق أخرى في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة في البلد الواقع بمنطقة القرن الإفريقي.

روسيا اليوم

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد على السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، إحباط هجوم جديد من قبل الحوثيين استهدف جنوب المملكة. وأفاد التحالف، في بيان، باعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط جنوب السعودية. وأضاف أن عدد الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها وتدميرها بعد إطلاقها من اليمن على يد الحوثيين بلغ 8، قائلا إن جميعها حاولت استهداف المدنيين. من جانبها، أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها شنت هجوما بطائرتين مفخختين على "أهداف هامة" في قاعدة الملك خالد الجوية. وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية مجددا بطائرتي صماد 3 مستهدفا مواقع هامة فيها ومحققا إصابة دقيقة". وشدد المسؤول العسكري على أن هذا الهجوم يأتي "ردا على استمرار الحصار والعدوان" على اليمن.