الوكالة الوطنية للإعلام

المجذوب أعلن وقف التعليم عن بعد لأسبوع كخطوة اولى: إما تأمين الفحوص واللقاح والدعم المالي والمستحقات وإما إقفال القطاع برمته

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا، في وزارة التربية، في حضور منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار وعدد من أركان الإتحاد، نقيب المعلمين رودولف عبود وأركان النقابة، وفد من إتحادات لجان الأهل في العديد من المناطق، رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي وعدد من اركان الرابطة، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي وعدد من أركان الرابطة، وفد من لجان المتعاقدين والمستعان بهم للتعليم في المدارس الرسمية. وحضر من الإدارة التربوية المدير العام للتربية بالتكليف فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية امل شعبان، ممثل مديرية التعليم الثانوي خالد فايد وجمع من الإعلاميين.

وكالة الأناضول

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم عودة السوريين الطوعية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، عبر اتصال مرئي، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأفاد البيان أن المباحثات بين الزعيمين تناولت العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقدم الحماية والمساعدة الفعلية لملايين السوريين المحتاجين لمساعدات إنسانية في بلادهم. وشدد على أهمية استمرار العملية السياسية في سوريا بشكل فعال. وقال أردوغان: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم المالي والتقني من أجل عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي". وأكد خلال الاتصال على الأهمية الكبيرة لمواصلة الاتصالات المنتظمة والحوار بشأن عدد من القضايا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ولي العهد الأردني: الملك حازم في الظروف الصعبة وعطوف في الظروف الإنسانية

تحتفل المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، بمرور 100 سنة على تعريب قيادة الجيش، وبهذه المناسبة حل ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، ضيفا على التلفزيون الوطني وتحدث من خلاله عن تاريخ بلاده ودور القوات العسكرية في حماية الشعب والدولة. وقال ولي العهد، الحسين: "إن اليوم، هو يوم تاريخي في مسيرة الدولة الأردنية، وهذا إنجاز يحسب لجدي الحسين رحمه الله، الذي ورّثنا حب العسكرية"، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للتلفزيون الوطني الأردني.

وكالة أنباء شينخوا

أعلى هيئة تشريعية صينية تفتتح دورتها السنوية

افتتحت أعلى هيئة تشريعية في الصين أعمال دورتها السنوية، صباح اليوم الجمعة في بكين. وحضر شي جين بينغ وقادة صينيون آخرون الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، الذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى. وقدم لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) تقرير عمل الحكومة، نيابة عن مجلس الدولة إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمراجعة.