الجمهورية 1/3/2021

مدينة ذكية لاختبار التقنيات الحديثة

انطلقت شركة تويوتا، بتطوير برنامجها لإقامة مدينة متصلة بشكل كامل ومختبر كبير لجميع تقنيات المستقبل، مثل القيادة الآلية والتقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي. وستسمح هذه المنطقة التجريبية الواقعة وسط اليابان، للباحثين اختبار منتجاتهم. وسيكون المبتكرون والموظفون هم حقل تجارب هذا البرنامج. وتعد هذه المدينة جزءاً من استراتيجية تطوير الشركات اليابانية للتقنيات الجديدة، فيما يستمر تطور القواعد في دفع صناعة السيارات العالمية نحو مزيد من مراعاة البيئة والفعالية والتشغيل.

3/1/2021

"كورونا" والكورتيزون: كيف تتحكمون في الوزن؟

نشرت منظمة الصحة العالمية في 2 أيلول 2020، إرشادات لاختصاصي الرعاية الصحية متعلقة باستخدام الستيرويدات لعلاج مرضى "كوفيد-19"، ومن المعلوم أن الكورتيزون يحفز زيادة في الوزن. فمعدل الوزن المكتسب يعتمد على جرعة الكورتيزون ومدة تناولها. وبهدف قمع زيادة الوزن ينصح خبراء التغذية باختيار مأكولات منخفضة السعرات الحرارية وتضمن الشبع لوقت طويل. كذلك ينصح بالحصول على 6 وجبات غذائية صغيرة بدلاً من 3 كبيرة. كما يفضل استهلاك الكربوهيدرات المعقدة المليئة بالألياف والتي تهضم ببطء من تلك المكررة. ويستحسن إدخال البروتين والبوتاسيوم الى النظام الغذائي لأنها تكبح الشهية وتوفر توازن السوائل في الجسم.

2/3/2021

أهمية "الأيروبكس" لمرضى الألزهايمر

كشفت دراسة من كلية ASU Edson، للتمريض والابتكار الصحي، تجربة تحكم عشوائية تجريبية شملت 96 من كبار السن الذين يعانون الألزهايمر الخفيف الى المتوسط. وتوصلت الدراسة الى ان هذه التمارين قد تساعد على إبطاء فقدان الذاكرة لدى هؤلاء المسنين. فالنتائج أشارت الى أن هذه التمارين لمدة 6 أشهر قللت بشكل كبير من التدهور المعرفي مقارنة بالمسار الطبيعي لتغيرات الألزهايمر.

الشرق الأوسط 2/3/2021

كائن حي لا يمتلك دماغاً ويتذكر مكان الطعام

كشفت دراسة ألمانية حديثة عن أغرب قدرات يمتلكها كائن يعرف علمياً باسمthe Blob، يتذكر أين وجد في السابق مصادر للطعام، على الرغم من امتلاكه دماغاً أو جهازاً عصبياً. ويعتبر هذا الكائن أحد أغرب أشكال الحياة على الأرض، فهو عبارة عن عفن رغوي يعيش في الغابات المظلمة بالرطوبة والبرودة، ويتجول فوق النباتات الميتة والمتحللة بسرعة كبيرة متغذياً على الفطريات والبكتيريا. ويتميز هذا الكائن بعصيانه عن الموت بحيث يرتب أشلائه إذا مزق إرباً.