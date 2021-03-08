TL

تواصلت التظاهرت عشية إعادة فتح البلد، وقطع العديد من الطرق في بيروت والمناطق، في وقت تحدثت أوساط سياسية عن مبادرة يعتزم الرئيس بري طرحها لتسهيل تشكيل الحكومة، وينتظر أن تتم اتصالات في هذا الخصوص، أيضا في خصوص الحؤول دون اعتكاف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

المنار

الكل غاضب والكل مستاء، والكل موجوع ومنتظر بصيص أمل وسط هذا الركام.الحال صعبة وتزداد صعوبة على الجميع: على من يقطع الطرقات، على من هو عالق عليها في السيارات، على من يصرخ في الشارع، واولئك الصامتين في المنازل.

nbn

في وقت تواصلت فيه التحركات الإحتجاجية وقطع الطرقات على مساحة لبنان، تم تسجيل حالات تخريب وشغب بعيدا عن العناوين المطلبية، كما حصل على سبيل المثال عند دوار الكفاءات، وهي أفعال نفت قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" أي علاقة لأنصارهما بها، وطالبتا الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة ومقاضاة كل من تعرض للأملاك العامة والخاصة.

mtv

رائعة كانت هذه المسحة القدسية التي خيمت على العراق، وظللت دول الجوار ووصلت أصداؤها إلى العالم. في موقع المجزرة وهول الدمار في الموصل، أقام البابا مذبحه ورفع الصلاة.

NTV

زوار الصروح ينقلون النداءات المستعجلة.. وبينها كلام النائب فريد هيكل الخازن بعد لقائه الراعي، ومناشدته رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بكل إصرار، وإلى درجة الرجاء أن يذهبا ويشكلا حكومة لإنقاذ لبنان.

OTV

من مع التدقيق الجنائي، ومن ضده؟ كل اللبنانيين يعرفون ضمنا الجواب على هذا السؤال، لكن قلة من بينهم تعلن الأمر.

LBC

الشائعات والدعوات الى التظاهر وإغلاق الطرق، التي بدأت عفوية، قبل أن يدخل اليها بعض الأحزاب، فهي تحت السيطرة وأشكالاتها محدودة، والجيش يتعامل معها بتكتيك مرن، لا سيما أن كل المعلومات تشير الى مزيد من الكباش السياسي والتدهور الاقتصادي.

الميادين

أعلن المتحدث باسم جماعة ​أنصار الله​ الحوثية اليمنية، العميد يحيى سريع أن القوةُ الـ​صاروخية​ وسلاحُ الجوِ المسيرُ تمكن من تنفيذِ عمليةٍ هجوميةٍ واسعةٍ ومشتركة في العمقِ السعوديِّ.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الطاقة​ ​السعودية​ أن "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، ولم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات".

العربية

أعلن ​الجيش الأميركي​ أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تابعتين له نفذتا "دورية جوية متعددة الجنسيات" في أجواء ​الشرق الأوسط​.