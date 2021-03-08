لبنان الحر

أعلنت ​وزارة التربية والتعليم العالي​ ، أنّه "على المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق الأصل من دائرة ​الامتحانات الرسمية​، الاستحصال على إذن مسبق من منصة IMPACT".

صوت لبنان

علق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل على خبر توقيف مروج مخدرات في منطقة الجديدة ‏في المتن، وكتب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "وباء آخر عابر للأزمنة يستمر باستهداف الاجيال ‏الجديدة. تحية لضباط وعناصر قوى الامن الداخلى الذين، رغم كل ما يشهده لبنان، يستمرون في عملهم ‏لحماية شباب المتن ولبنان من وباء المخدرات".‏

radio orient

تساءل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن البطء المتعمد في تأليف الحكومة، مؤكداً ‏احقية الشعب بالثورة والتظاهر "بعد ان وصل سعر صرف الدولار الى 11 الف ليرة". وسأل "كيف لا ‏يثورُ الشعبُ وقد فرغ جيبه من المال، ولا يستطيع شراءَ خبزِه والموادِّ الغذائيّةِ والدواء، وتأمينَ التعليم ‏والطبابة؟".‏

اذاعة النور

وجه النائب جميل السيد أمنية في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أمْنِيَة الأحد، أن ‏تستقيل هذه التركيبة برموزها وأحزابها ورؤسائها ووزرائها ونوابها وأزلامها كبار القضاة، وأن يقيموا فوراً إنتخابات نيابية على أساس وطني لا طائفي ينتج عنها سلطة جديدة.

صوت المدى

أكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، أن "الحكومة تتعرض للكثير من الانتقادات ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حاول وضع الامور في نصابها ورمى الكرة في ملعب المجلس النيابي لتوسيع صلاحيات حكومة تصريف الاعمال".