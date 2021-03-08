قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تويتر" إن الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية، الأحد. وداسو (69 عاماً) هو الابن الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات "رافال" المقاتلة ويمتلك صحيفة "لو فيغارو"، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

تمكن الديمقراطيون من اجتياز عقبة أساسية أمام مشروع الإنعاش الاقتصادي، وتمريره في مجلس الشيوخ الاميركي بفارق صوت واحد فقط.

ويشكل مشروع الإنعاش الاقتصادي دعامة برنامج الرئيس جو بايدن الانتخابي، وعدم إقراره كان سيخلق إحراجاً كبيراً لكل من بايدن وأعضاء حزبه الذي يسيطر على مجلسي الكونغرس، ولو بأغلبية بسيطة.

قالت مصادر دبلوماسية وسياسية إن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده اقترح خلال الأيام الماضية تعديلا لعملية السلام المتعثرة يشمل تشكيل حكومة مؤقتة وعقد مؤتمر للأطراف الرئيسية، لكن خطته واجهت اعتراضات فورية من الجانبين المتحاربين.

عينت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، إيمي كترونا، الأميركية من أصول سورية، مبعوثاً خاصاً بالنيابة، لسوريا، في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وهي أيضاً نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وأشار البيت الأبيض، إلى أن كترونا "تتمتع بخبرة واسعة في دعم الدبلوماسية الأميركية في المنطقة". وتحل كترونا محل جويل رايبورن الذي شغل المنصب في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ناشد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الولايات المتحدة الأميركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين. وقال إن الصين ترفض أي "اتهامات لا أساس لها".

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية إلى تجنب "لغة التهديد أو ممارسة الضغوط" في أي مفاوضات مع طهران، وذلك خلال استقباله، (الأحد)، وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.