أجرى رئيس الوزراء الأردني، أمس، تعديلاً وزارياً هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى مدينة سرت بانتظار حسم مجلس النواب مصير حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي سعى إلى إقناع قوات حكومة "الوفاق"، برئاسة فائز السراج، بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، قبل جلسة الثقة.

وجهت القاهرة رسمياً دعوات للفصائل الفلسطينية من أجل استكمال الحوار الوطني، الأسبوع المقبل، مؤكداً أنهم تلقوا دعوة لاستكمال الحوار الوطني يومي 16 و17 من الشهر الحالي. ويفترض أن تتوجه الفصائل إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الحالي.

وجّهت المعارضة التونسية انتقادات حادة إلى حكومة هشام المشيشي، معتبرةً أنها باتت تلعب دور "حكومة تصريف أعمال" في انتظار تشكيل حكومة تراعي الأولويات الصحية والاقتصادية للتونسيين.