الأخبار/ هديل فرفور

تحدّثت عن سياسة المحتكرين في "تقتير" المواد المدعومة على المستهلكين ليست أقلّ من سادية وإذلال يمارسهما هؤلاء، في غياب أيّ رادع من السلطة ومن وزارة الوصاية. مشاهد التدافع لـ"الفوز" بكيس من الحليب أو السكر، أو بـ"غالون" من الزيت، تواصلت أمس، ويُرجح أن تتزايد مع استمرار الانهيار المتسارع. وقالت إنّ الزيت والحليب سلعتان أساسيتان تشهدان تهافتاً، تقول الشركات المستوردة إن سببه صعوبات في ما يتعلق بالاعتمادات التي يتأخر فتحها من قبل ​مصرف لبنان​، فيما تشير معطيات الى أن كبار المحتكرين يلجأون الى إخفائهما أو بيعهما بسعر السوق. هاتان السلعتان كانتا السبب الأساس وراء الإشكالات التي شهدها عدد كبير من محال السوبرماركت في الأيام القليلة الماضية، بسبب التنافس على "الفوز" بهما، وبسبب الفارق الكبير في السعر بين المدعوم منهما وغير المدعوم.

الديار/ صونيا رزق

تناولت كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي أعلن من خلاله اتجاهه للاعتكاف، والذي سيقضي على آخر ثغرة مفتوحة في الجدران المقفلة، قائلاً: "إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز للقيام به، رغم أنه يخالف قناعاتي"، مع علمه بأنّ موقفه هذا لن يغيّر بشروط المعنيين بالتشكيلة، لأنّ أحداً منهم لن يتراجع عن موقفه تحت حجج مصالح البلد، فيما الحجج معروفة وهي لا تتخطى مصالحهم الشخصية فقط، مما يعني أنّ خطوة الرئيس دياب هذه في حال نفذها ستعطّل الدولة أكثر ممّا هي في تعطيل كارثي، أي سيسقط آخر معالمها، وبالتالي ستضّر باللبنانيين الباحثين عن ضوء يعيد إليهم بصيص الأمل، بعد أن فقدوه بسبب الدولة المنهكة. وفي هذا الإطار، رأى مصدر سياسي مطلّع أنّ رئيس الحكومة المستقيلة لم يهدّد بذلك من عدم، بل بناءً على طلب سياسي لترك البلد في مهب الريح والمجهول، وبالتالي الضغط اكثر على المعرقلين، علّهم يستشعرون الخوف على البلد الذي غرق وبات في القعر، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي عدنا لنشهدها منذ عصر الثلاثاء الماضي، والتي تعّم مختلف المناطق اللبنانية والمرشحة الى التفاقم.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال إنّه وعلى رغم أنّ قناة "العالم" الإيرانية اعتذرت، عبر بيان أصدرته قبل أيام، عما ورد في المقالة التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني ضد البطريرك الماروني مار بشارة بشارة الراعي بعد دعوته إلى الحياد والتدويل، إلاّ أنّ تداعيات هذا "الاشكال" لم تنته بعد، ولا تزال مفاعيله مستمرة. وضمن هذا السياق، استدعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا إلى وزارة الخارجية اليوم، لاستيضاحه حول ما نشره موقع "قناة" العالم. وكان الوزير وهبه قد أوضح في تصريح سابق انّ كلامه مع السفير الإيراني "سيكون بصراحة وصدق"، إنطلاقاً من الصداقة القائمة بين الجانبين، مشيراً إلى أنّ "الاعتذار من الجانب الايراني وصل إلى البطريرك الماروني". لكن يبدو أنّ الأمور لن تنتهي عند هذا الحد، إذ علمت الجمهورية أنّ فيروزنيا لن يحضر إلى "الخارجية" اليوم ولن يلتقي وهبة، وقد أبلغت السفارة إلى وزير الخارجية انه من الأفضل تأجيل اللقاء الى موعد آخر، بسبب ظروف طارئة فرضت على فيروزنيا تعديل جدول نشاطه المقرر اليوم الاثنين. وتفيد المعلومات ان سبب امتناع السفير الإيراني عن زيارة وهبة اليوم إنما مردّه إلى انزعاجه من الطريقة التي دُعي بها ورفضه مبدأ استدعائه.

الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تحت عنوان "رفع الأجور يخفّف الأزمة أم يعقّدها أكثر؟" كتبت "أبي حيدر" مع بدء موجة الغلاء الجديدة التي طاولت اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بعد وصول سعر الصرف الى 11000 ليرة، وتآكل قدرة المواطن الشرائية، تصبح المطالبة برفع الحد الادنى للأجور من البديهيات، الا ان علم الاقتصاد يعارض هذا التوجّه، اذا لم يكن من ضمن خطة اقتصادية شاملة. ولكن ما مدى قدرة الأسَر على الصمود خصوصا ان البلد لا يزال ينحدر الى الأسوأ ولا ضوء يلوح في الأفق.