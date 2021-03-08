روسيا اليوم

تركيا.. 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29030 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2780417 حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 2623924 شخصا، بعد تسجيل 7785 حالة شفاء جديدة.

روسيا اليوم

تونس تسجل 34 وفاة و676 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، عن تسجيل 34 وفاة و676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 8201 والإصابات إلى 237704 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 202399 شخصا بعد تعافي 276 مصابا.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا بـ 1101 حالة، ويرقد 280 مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 106 مرضى للتنفس الصناعي.

يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تونس في 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول وفاة لمصاب بهذا الفيروس يوم 19 مارس 2020.