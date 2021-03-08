الوكالة الوطنية للإعلام

اللقاء التشاوري لجمعيات طرابلس: لإعلان حالة طوارئ اقتصادية

عقد اللقاء التشاوري لجمعيات طرابلس وضواحيها اجتماعه الثاني في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي (نوفل)، وبحث في الأوضاع العامة وفي الآليات التي سيجري اتباعها لإنشاء اتحاد جمعيات طرابلس وضواحيها. وبعد سلسلة مناقشات، فوّض المشاركون منسق اللقاء وفيق ابراهيم القيام بكل الاتصالات والخطوات الرسمية لإنشاء اتحاد الجمعيات في طرابلس وضواحيها.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: علاقاتنا مع أوزبكستان استراتيجية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنّ علاقات بلاده مع أوزبكستان حققت تقدما في فترة وجيزة، وباتت استراتيجية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب افتتاح قنصلية بلاده في مدينة سمرقند الأوزبكستانية. وأشار إلى أنه سيتناول مع المسؤولين الأوزبكستانيين في لقاءاته، بالعاصمة طشقند العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، إلى جانب القضايا الإقليمية، وأعمال "المجلس التركي" والتطورات في أفغانستان وسبل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أنّ لقاءات العاصمة طشقند ستبحث الاستعدادات لعقد قمة بين البلدين.

كما أدلى تشاووش أوغلو تصريحات للصحفيين عقب زيارته المدارس الدينية في ميدان ريجيستان بمدينة سمرقند خلالها مواطني بلاده لزيارة مدن أوزبكستان العريقة والتاريخية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قاذفات نووية تحلق في السماء… مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن مبدأ الصين الواحدة خط أحمر لا يجوز تجاوزه في مسألة تايوان، مضيفا: "لا بد من إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان". وتابع: "سيتم توحيدهما بكل تأكيد، هذا هو اتجاه التاريخ ويمثل الإرادة الجماعية للأمة الصينية التي لن تتغير ومن المستحيل أن تتغير ولا مجال للتنازل"، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.

وتقول وزارة الدفاع التايوانية إن الطلعات الجوية الصينية تضم قاذفات قنابل قادرة على حمل رؤوس نووية ومقاتلات حربية، مؤكدة أنها ترسل تحذيرات للطائرات الصينية وتقوم بنشر صواريخ لمراقبتها، بحسب وكالة "رويترز".