الشرق الاوسط 6 /3 /2021

خام "برنت" يتجاوز 68.5 دولار بدعم قرار"أوبك بلس"

ارتفعت أسعار النفط الجمعة ليتخطى خام برنت 68.5 دولار، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت "أوبك" وحلفاؤها على عدم زيادة الامدادات في ابريل (نيسان)، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس "كورونا".

6 /3 /2021

الصين تطمح لنمو يفوق 6% خلال السنة الحالية

بسبب الغموض الذي يلف جائحة "كوفيد – 19"، تطمح الصين ثاني اقتصاد عالمي إلى تسجيل نمو تتخطى نسبته 6 في المائة خلال السنة الحالية، في وقت يستمر اقتصادها في التعافي من صدمة الوباء في 2020. على ما أعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان الذي يتوقع أن يزيد الضغوط على هونغ كونغ.

6 /3 /2021

الاقتصاد الكندي يحقق أسوأ أداء في تاريخه

أعلنت كندا رسميا تسجيل اقتصادها أسوأ أداء له على الإطلاق في عام 2020 مع اجتياح جائحة كوفيد -19 جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إغلاق الشركات وإخراج الملايين من العمل.

الديار9 /3 /2021

صراع أغنياء العالم على البيتكوين

سجل الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، ايلون موسك، أرقاماً قياسية غير مسبوقة من تراكم الثروات في 2020، لكن الخسائر داهمته وبسرعة أيضاً. وخسر ماسك 27 مليار دولار منذ أسبوع ، بعدما تراجعت أسهم شركته لصناعة السيارات في اطار موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الخضراء.