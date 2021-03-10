TL

المعركة انتقلت من المصارف إلى داخل السوبرماركت: معركة على كيس حليب مجفف. معركة على غالون زيت، وأخيرا وليس آخرا، معركة على كيس سكر. الشعب يغضب، ينفجر، تماما كما فعل في 17 تشرين الأول 2019 وكما فعل إثر انفجار المرفأ، لكن السلطة غير قادرة على فعل أي شيء...

المنار

الموجوعون من الاوضاع المعيشية لا يتسببون بقتل الناس على الطرقات كما صدحت كنائس زغرتا الحزينة والباحثون عن رغيف الخبز لا يمنعون الاوكسجين عن المرضى المحتاجين له، كما صرخ الاطباء ومديرو المستشفيات التي تعاني اصعب حال فمن الذي يدير الحال على الطرقات المقطعة ببضعة أفراد.

nbn

اذا ما إستمرت حالة اللامبالاة لن يذهب البلد إلى الفوضى الشاملة فحسب... بل هو سيقصدها

لكن الناس وأوجاعهم في واد والقابضين على الأنفاس في واد آخر ينقبون عن مكاسب وحصص ومصالح ضيقة تصم آذانهم عن صرخات الشارع وتعمي عيونهم عن أوجاع الموجوعين.

mtv

وراء الكوارث المتناسلة التي تنفجر في وجه اللبنانيين، هناك منظومة استغلت كل قدرات البلاد وطاقاتها وحملتها بوقاحة مسؤولية الخراب. لقد استولت المنظومة على مدخرات الناس وأموال المغتربين والمودعين الأجانب.

NTV

خطوط مقطوعة على مسلكيها المروري والسياسي حيث الشارع وحده متحرك وسط جماد من صخر وتصحر في الشوارع السياسية المتناثرة كل في اتجاه.

OTV

عدا التسبب بحوادث السير القاتلة، وعرقلة وصول المواطنين إلى أشغالهم، والعودة إلى بيوتهم، وصولا إلى إعاقة تحرك آليات الصليب الأحمر والقوى الأمنية، وحتى سيارات دفن الموتى… بماذا يفيد قطع الطرق؟ وفي حال كانت له فائدة، فلماذا ينفذ بالمواطنين بدل المسؤولين؟

LBC

بربكم من أين تأتون بكل هذه الأرانب على طريقة ألعاب الخفة؟ لكنكم تلعبون بخفة بمصير اللبنانيين، والمعركة انتقلت من المصارف إلى داخل السوبرماركت: معركة على كيس حليب مجفف. معركة على غالون زيت، وأخيرا وليس آخرا، معركة على كيس سكر. الشعب يغضب، ينفجر، تماما كما فعل في 17 تشرين الأول 2019 وكما فعل إثر انفجار المرفأ، لكن السلطة غير قادرة على فعل أي شيء...

الميادين

علّق ​البرلمان الليبي​، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة الّتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لليوم الثاني على التوالي.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ ان "​وزير الخارجية​ ​سامح شكري​ بحث مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب أبرز الملفات الإقليمية".

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية، عن "تسجيل 13755 إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 6 كانون الثاني الماضي"، مشيرة الى "وفاة 66 شخصا في اليوم الماضي إثر إصابتهم بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي ​الإصابات​ إلى 2807387، والوفيات إلى 29160".