لبنان الحر

أشار ممثل موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​، إلى أن "موضوع إقفال الطرقات منذ يوم الجمعة حتى اليوم، حال دون تمكن بعض ​الصهاريج​ من الوصول إلى بعض المحطات، ما سبب شحّ بمادة ​المازوت​".

صوت لبنان

رأت ​وزيرة الإعلام​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​منال عبد الصمد​ نجد، أن "تخصيص يوم واحد في ​السنة​ للمرأة هو للاضاءة على رمزيتها ودورها في المجتمع والعنصر العاطفي الذي تتمتع به لإدارة الأمور بحكمة"، مشيرة إلى أن "المرأة تمثل أقل بكثير من نصف المجتمع، وليس كما يقولون"، لافتة إلى أن "هذا الأمر يتجلى في ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ والمراكز القيادية، وهذا يعود الى المجتمع الذكوري".

radio orient

افادت مصادر قناة "المنار"، ان "جميع القوى السياسية في ​لبنان​ تنتظر عودة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الى لبنان"، موضحة ان "العامل السلبي السياسي الحالي هو غياب الحريري عن الساحة الداخلية اللبنانية".

اذاعة النور

سطر المحقق العدلي في جريمة ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي طارق البيطار سطر استنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح من تم استيرادها ومن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.

صوت المدى

أكد عضو المجلس السياسي في ​حزب الله​ ​محمد سعيد الخنسا​، في حديث تلفزيوني، انه "لم يكن هناك اي جليد بين حزب الله و​بكركي​ وكان اللقاء الذي حصل اليوم ايجابي وجيد، وتم التطرق الى كل المواضيع الضرورية".