الجمهورية/ نبيل هيثم

قال لم يعد ممكناً لأحد أن ينكر حقيقة أنّ لبنان قد دخل فعلاً في مرحلة الفوضى، أو على الأقل المرحلة الأولى منها. ما تشهده يوميات لبنان بات يَشي بأنّ مرحلة الانهيار، بكل تداعياتها المالية والمعيشية والسياسية والأمنية، قد باتت واقعاً ينبغي على الكل أن يتعامل معه أو على الأقل أن يتعايش معه. وأضاف أنّ مشاهد "السوبرماركت" مُرعبة وباتت ميادين للصراع على الغذاء في بلد كانت موائده عامرة حتى الأمس القريب. وتناول المشهد اليومي على "الأوتوسترادات" وقال لم يترك مجالاً للشك في أنّ لبنان نحو مزيد من الفوضى، في ظل المحاولات التي يبذلها أكثر من طرف للاستثمار في الأزمة الاقتصادية وامتداداتها في الشارع لتصفية حسابات سياسية، رخّصت معها البلاد، كما عبادها. كذلك قال صحيح أنّ انفجار الشارع هو النتيجة الطبيعية لسياسات الإفقار الفاجرة التي ارتقت إلى مستوى الجريمة ضد الانسانية، إلّا أنّ الجريمة الأكبر هي استغلال موجة الاحتجاجات المطلبية المحقة، لغايات سياسية. وختم قائلاً، كل ذلك يتجاهله أولئك الذين يستمرون في التعنت، ويصرّون على تعطيل سكة حل الأزمة. ببيانات ومواقف صبيانية لن تنتج سوى مزيد من رفع منسوب التوتر السياسي، وفي الوقت ذاته المخاطرة بإضافة عوامل تعقيد إضافية في الاشتباك السياسي، ما يدفع بالبلد إلى مزيد من الانهيار، لا سيما إذا ما تقاطع ما سبق مع تعقيدات الاشتباك الاقليمي الذي أثبتت التجربة أنّ لبنان سيدفع ثمنه غالياً، سواء كانت نتيجته الحل أو التصعيد.

نداء الوطن/ كلير شكر

تحت عنوان: "سلفة كهرباء لبنان...هل تقلّص إلى سلفة إنتقالية؟" كتبت "شكر"، أعلنها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في اطلالة تلفزيونية، وبشكل واضح، لا مواربة فيه: اذا لم تُعط مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة، فإنّ معامل الانتاج ستطفئ محركاتها في نهاية شهر آذار، لعدم قدرة وزارة الطاقة على شراء الفيول بعدما استنفدت كل الاحتياطي المتبقي من سلفة العام 2020، والتي كانت تبلغ 1500 مليار أيضاً، مع الإشارة إلى أنّ هذه السلفة لا تدخل في حساب وزارة الطاقة والمياه، ولا في حساب مؤسسة كهرباء لبنان، إنما تبقى بإدارة وزارة المال التي بدورها تفتح الإعتمادات المطلوبة لتغطية فواتير الفيول. ومع ذلك، فإنّ المعضلة الحقيقية للسلفة ليست في إقرارها في مجلس النواب، لأنها بالنتيجة ستجد طريقها عاجلاً أم آجلاً إلى الاقرار، وإنما في كيفية صرفها. في الواقع فإنّ المطلوب 1500 مليار ليرة، أي مليار دولار، كونها كلفة فيول سيتولى مصرف لبنان دفعها من دولاراته التي تكاد تنضب، في حين أنّ قيمتها في السوق السوداء لا تتجاوز الـ140 مليون دولار. فهل سيفعلها؟ بالتوازي، فإنّ المفاوضات الجارية بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة، بمشاركة رئاسة الحكومة، حول فواتير مؤسسة كهرباء لبنان للشركات المشغلة للمعامل وغيرها من مستحقات العام 2020 والتي تتجاوز قيمتها الـ360 مليون دولار، لا تزال تراوح مكانها، ولم تشهد أي تقدم.