الوكالة الوطنية للإعلام

لجنة الحوار الثنائية بين البطريركية المارونية وحزب الله: ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قادرة واستكمال البحث في الحياد الإيجابي لاحقاً

أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" في بيان، ان "اللجنة الثنائية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم وحارس شهاب، وبين "حزب الله" الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب محمد سعيد الخنساء ومصطفى الحاج علي، عقدت اجتماعا تباحث خلاله المجتمعون في الأوضاع المأساوية التي يمر بها لبنان، وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة انعاش الاقتصاد على المستويات كافة. من جهة اخرى جرى البحث في موضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه غبطة البطريرك مار بطرس الراعي، واتفقوا على استكمال هذا البحث في اجتماعات لاحقة. كما ثمن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أيا يكن انتماؤه الديني".

وكالة الأناضول

أنقرة: سنواصل مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم الصعوبات

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، إن بلاده عازمة على مواصلة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم كافة الصعوبات، والأحكام المسبقة، والمعايير المزدوجة. جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في فعالية عبر الاتصال المرئي للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس "حوار المجتمع المدني" بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وأشار قايماقجي إلى استمرار حوار المجتمع المدني التركي الأوروبي منذ 2008، لافتا إلى عقد 650 شراكة بين المنظمات التركية والأوروبية منذ ذلك التاريخ. وأوضح أن أكثر ما تعانيه تركيا في مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو الأحكام المسبقة الخاطئة، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تخطي تلك الأحكام، والتوصل مع المنظمات الأوروبية إلى حلول مشتركة للمشاكل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الصينية: الدول النامية تدعم موقف الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ

صرحت وزارة الخارجية الصينية أن دعم الدول النامية لموقف الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ يجسد العدالة والنزاهة، مشيرة إلى أن 20 دولة أعلنت تأييدها لموقف بكين في مؤتمر عالمي. الصين تحتج على "تدخل" الاتحاد الأوروبي بشؤون هونغ كونغ الداخلية ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ممثل بيلاروسيا، ألقى كلمة مشتركة، نيابة عن سبعين دولة، في الخامس من مارس الجاري خلال مشاركته في الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.