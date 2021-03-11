حلف الناتو في العراق: هذه ليست طفرة ـــــ 5 /3 /2021

بعد أن خفّضت الولايات المتحدة تواجدها العسكري في العراق إلى 2500 فرد، يُظهر قرار الدنمارك بتولي قيادة المهمة وإرسال 285 عسكرياً أن الحلفاء الأوروبيين على استعداد لتكثيف جهودهم من أجل منع عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية". ويقف "حلف شمال الأطلسي" على استعداد لزيادة التزامه بطريقة بطيئة وثابتة بما يتوافق مع احتياجات بغداد، ولكن التواصل الدقيق سيكون أمراً بالغ الأهمية، وهو الأمر في ما يتعلق بإجراء مناقشة أكثر استراتيجية حول كيفية الجمع بين جهود المساعدة المختلفة.

في 18 شباط، أعلن الأمين العام لـ "منظمة حلف شمال الأطلسي" ("الناتو") ينس ستولتنبرغ عن قرارٍ بزيادة حجم "بعثة "الناتو" في العراق" من 500 فرد إلى ما يصل إلى 4,000. ورغم إشارته إلى أنّ عمليات النشر هذه ستكون "قائمة على الظروف"، و "تدريجية"، وتخضع لتفويض بغداد، إلا أن أعداد القوات كانت العنصر الوحيد من إعلانه، الذي تناولته التقارير على نطاق واسع داخل العراق، مما أدى إلى ضغوط سياسية سريعة على الحكومة لتوضيح الزيادة الحادة على ما يبدو. وفي الواقع، لم يُخطَّط لأي "طفرة" وشيكة لحلف "الناتو" في العراق، بل هناك انفتاح أكبر ونية عامة للقيام تدريجيّاً بتوفير المزيد من المستشارين القادرين على مساعدة السلطات المحلية في إصلاح القطاع الأمني. وعند التعامل مع هذه المبادرة بشكل مناسب ودمجها مع جهود أخرى، يمكن أن تخلق فرصاً جيدة للتعاون الأمني الهادئ والمستمر الذي يساعد على تقوية الدولة العراقية، وتطوير العلاقات العسكرية متعددة الجنسيات بما يتجاوز الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتوزيع عبء الدعم على نطاق واسع بين حلفاء الولايات المتحدة.