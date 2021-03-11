لبنان الحر

ناشد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي كل الموجودين في الساحات والطرق تسهيل مهمة هذه الآليات التي تنقل مواد وتجهيزات طبية لكل المناطق من دون استثناء، والتي من شأن تأخير وصولها الإضرار بمرضى قد يكونوا أمهات أو آباء أو إخوة أو أخوات لنا جميعاً.

صوت لبنان

أكد الامين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، خلال مظاهرة شعبية كانت قد انطلقت من ​ساحة الشهداء​ في ​مدينة صيدا​، بعنوان "دفاعاً عن الحق بالعيش الكريم وسائر حقوق الناس من أجل إنقاذ ​لبنان​ وخلاص اللبنانيين"، أن "​السلطة​ الحاكمة تتحمل مسؤولية ما يجري وعليها أن تدفع الثمن هي والذين ربحوا من خلفها لأن الشعب "ما بقى قادر يدفع".

radio orient

أعلن الرئيس المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الليبي ​عبد الحميد دبيبة​ وهنأه على نيل حكومته ثقة ​البرلمان الليبي​، متمنياً له "التوفيق في جهوده لإعادة توحيد المؤسسات وإطلاق عجلة إعادة الإعمار وإجراء ​الانتخابات النيابية​ نهاية العام الحالي".

اذاعة النور

أكّد رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، بعد لقائه في دارته، ​السفيرة الكندية​ في ​لبنان​ شانتال شاستيناي، ترافقها الملحقة السياسيّة في السفارة مانون بواكلير، "العلاقة المميّزة الّتي تجمع لبنان وكندا"، مشدّدًا على "أهميّة تعزيزها".

صوت المدى

اعلن مستشار ​رئيس الجمهورية​ ​أمل أبو زيد​، أن "هناك تطورات كثيرة في ما يتعلق بالأوضاع السياسية اللبنانية، و​روسيا​ تعتبر نفسها معنية بطريقة غير مباشرة، بحكم قربها وعلاقاتها الجيدة مع كل القوى السياسية في لبنان".