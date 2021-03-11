الديار / دوللي بشعلاني

نقل عن مصادر كنسية مطلعة قولها إنّ البابا فرنسيس على اطلاع يومي بتفاصيل ما يحصل في لبنان ودول المنطقة، فمتابعة وضع الشعوب فيها، لا سيما المسيحيين هي من صلب أولوياته. كما أنّه يُنسّق بشكل مستمر مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في مختلف الطروحات والاقتراحات. وأضافت هذه المصادر أن قداسته أكّد أنّ لبنان بلد الرسالة يستحقّ أن يُخصّص له زيارة تاريخية خاصّة، على غرار ما فعل البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني. لكن من الصعب أن يأتي قداسته إلى بلدٍ لا حكومة فيه، فهذه الأزمة السياسية لا تُساعد في التحضير لزيارة تاريخية كهذه. كما أنّ الفوضى التي يشهدها البلد على الصعيد الأمني لا يُشجّع على تحديد موعدها.

الديار/فادي عيد

نقلت عن أوساط كنسية قولها إن بكركي ستبقى مصرّة على طروحاتها بالنسبة للحياد وعقد المؤتمر الدولي من أجل دعم لبنان، كونها تدرك أن هذه المسألة لن تتحقّق بالطبع غداً أو في فترة قريبة، ولكن الكنيسة مصرّة على إنجاز ما تطرحه، وعندما تتمسّك بأي مسألة فهي تحقّقها، ولذا، فهي ماضية على هذه الطريق، وأي كلام عن أن الحوار سيجعل بكركي تتجاهل أو تتناسى أو تُسقط طروحاتها وثوابتها، هو مجرّد كلام واهم، ذلك أن بكركي التي ساهمت في بناء لبنان، ستحافظ على هذه الجوهرة، وهي معنية بإيصال لبنان إلى شاطئ الأمان.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن الوقت ليس مناسباً لأي فريق لأن يكسر الفريق الآخر وإنه قد آن الأوان لتسوية تذهب باتجاه تشكيل حكومة، وخلال اتصاله وجه دعوة لكل من رئيس الحزب "الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وآخرين لزيارة روسيا.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن قطب سياسي بارز مطلع على أجواء الاستحقاق الحكومي قوله إنّ الرئيس سعد الحريري لن يكون في وارد الاعتذار على مبادرة اللواء عباس ابراهيم، لكثير من الاعتبارات والأسباب لديه وإنّ الأمل يبقى معقوداً على وجوب أن ينزل المختلفون على التأليف عن الشجرة التي صعدوا أو أُصعدوا إليها، فيتبادلون التنازلات لتأليف حكومة تبدأ على الأقل بتفريج الأزمة، عبر الشروع في تنفيذ الإصلاحات التي كان الحريري قال إنها تحتاج إلى 6 أشهر لإنجازها، ولكن بغض النظر عمّا إذا كانت هذه المدة كافية أم لا، فإنّ الحكومة الموعودة، إذا قدّر لها أن تولد، فإنّها ستعيش حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية وليس لستة أشهر فقط.

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن المطلعين على حركة الاتصالات والمبادرات الجارية قولها إن يُطوى موضوع سحب التكليف، للدخول في مرحلة أخرى فرضتها نتائج المساعي الجارية لبلوغ مرحلة التأليف. والجديد أنّ موسكو باتت طرفاً أساسياً موجوداً على خط المعالجات، بعدما استقطبت في الأيام القليلة الماضية جزءاً منها. فليس سراً أنّ عدداً من المسؤولين الروس كانوا على الخط، قبل دخول لافروف أمس الأول. فمبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، سبق له أن أجرى وتلقّى عدداً من الاتصالات من القيادات اللبنانية المختلفة، كما التقى موفدين آخرين، والتي أثمرت على ما يبدو، بالإضافة إلى ما استُجد من مواقف، زيارة يقوم بها وفد من «حزب الله» إلى العاصمة الروسية في وقت قريب، بعدما عاد منها مستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد.