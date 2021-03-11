الوكالة الوطنية للإعلام

بري تابع موضوع التسرب النفطي مع خير

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الذي وضع رئيس المجلس النيابي بنتائج عمليات الكشف والمسح التي أجرتها الهيئة على الأضرار التي لحقت بالصيادين والشاطئ الجنوبي جراء التلوث البيئي للشاطئ الناجم عن التسرب النفطي الإسرائيلي الذي طاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولاً إلى بيروت.

وكالة الأناضول

إيطاليا ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

رحبت إيطاليا بمنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.

وفي وقت سابق اليوم، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شمال)، الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، أن الليبيين أظهروا عقب 10 سنوات من الصراع إرادة وعزماً كبيرين في التغلب على الخلافات عن طريق الحوار. وأعربت عن تقدير إيطاليا للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

جونسون لروحاني: على إيران انتهاز فرصة استعداد أميركا للعودة إلى الاتفاق النووي

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة انتهاز إيران فرصة استعداد الولايات المتحدة الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي. وأكد جونسون لروحاني خلال اتصال هاتفي أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي وأنه "يجب على إيران الكف عن انتهاك الاتفاق"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". في المقابل، أكد روحاني لجونسون أن الولايات المتحدة "تزعم أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكنها لم تقدم على أي خطوة عملية". وشدد الرئيس الإيراني على أنه لا خيار أمام واشنطن سوى رفع العقوبات والوفاء بالتزامات الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن "سياسة إيران قائمة على العمل مقابل العمل".