نداء الوطن 9-3-2021

لابورتا رئيساً جديداً – قديماً لبرشلونة

انتُخب خوان لابورتا (58 عاماً) رئيساً جديداً لنادي برشلونة الإسباني، بعد أربعة أشهر من استقالة جوزيب ماريا بارتوميو، في مسعى لإدارة عملية إعادة بناء الفريق الذي فقد بعضاً من هيبته في القارة الأوروبية. رئيس جديد هو ما كان ينقص برشلونة لانتشاله من أزمته المتواصلة منذ عام في الفريق الذي لم يحقق لقباً من نيسان 2019، سعياً لبث الروح فيه وفتح صفحة جديدة في تاريخه.

الأخبار 10-3-2021

حفل انطلاق الشعلة الأولمبية بلا جمهور

ستغيب الجماهير عن حفل انطلاق الشعلة الأولمبية المقرّر في وقت لاحق من الشهر الحالي، على أن يُسمح للجماهير في الاصطفاف على طول المسار فقط، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية. وذكرت صحيفة "يوميرو شيمبون" اليومية أن منظمي أولمبياد طوكيو المؤجل من صيف 2020 إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، يخشون الازدحام في الحفل المقرر في 25 آذار في فوكوشيما، ومن المتوقع أن يمنعوا حضور ثلاثة آلاف شخص فقط كما كان مخططاً.

نداء الوطن 11-3-2021

إطلاق اسم بيليه على "ماراكانا"

يبدو أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه سيضيف إنجازاً آخر إلى قائمته الطويلة بعد أن صوّت المجلس التشريعي لولاية يو دي جانيرو على إعادة تسمية ملعب "ماراكانا" الشهر تيمنا به. وصوّت النواب على تغيير الاسم الرسمي للملعب إلى "إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو – راي بيليه" وهو الاسم الحقيقي لبطل العالم ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقبه "الملك بيليه".