TL

انسحب المحتجون من الشوارع وتدفقت الحركة في شرايين الوطن وسادت نفحات من التفاؤل ترافقت مع أنباء عن حلحلة على مسار التأليف غير أن كلام الليل الحكومي محاه نهار التبشير بالعتمة على خط الكهرباء وفقا للمعادلة التي أطلقها وزير الطاقة اليوم فإما إقرار مجلس النواب غدا سلفة خزينة بقيمة مليار ونصف المليار ليرة أو العتمة آخر شهر آذار.

المنار

بين أزمات الدولار والطحين والحليب والبنزين، تجدد مشهد الكهرباء المظلم، فرفع وزير الطاقة في الحكومة التي لا طاقة لها ولا قوة الصوت بأن العتمة قادمة، ومن قصر بعبدا رأى الوزير ريمون غجر أن الحل يكمن في إقرار المجلس النيابي القانون المعجل المكرر لاعطاء مؤسسة كهرباء لبنان المساهمة المالية لتأمين الحد الادنى المطلوب من الكهرباء.

nbn

إذا كانت موجة الاحتجاج الأخيرة قد انحسرت بحيث لم ترصد اليوم أية حالات قطع للطرقات فإن طيف هذه الموجة ظل حاضرا انطلاقا من تداعيات محاولات استغلالها السياسي من جهة ومن بقاء جمر التصعيد تحت رماد الإنهيارات الإقتصادية والمعيشية من جهة اخرى.

mtv

الناظر إلى المخاض العسير لتشكيل الحكومة يكتشف بسهولة أن فريق الممانعة المتمثل بحزب الله والرئيس عون وتياره السياسي هو في موقع المتهم بعرقلة ولادة حكومة المهمة لو كان الإستنتاج محليا لأمكن القول إنه فئوي وليس موضوعيا.

NTV

اقترح بدل غلاء المعيشة للجيش والأجهزة الأمنية وشكل بظهرهم شرطة المجلس كجائزة ترضية بمفعول استباقي ضد من تسول له نفسه النزول إلى الشارع والطرق على أبواب السلطة الفاسدة ضرب علي حسن خليل عصفورين بحجر واحد وبضربة معلم يتقن فن الألاعيب المالية منذ ان زرع سلسلة للرتب والرواتب بارقام هاربة من الموازنات زرع فتيل التفجير للجلسة النيابية غدا ورمى الطعم للنواب.

OTV

غداة قرار الجيش فتح الطرق، هدوء حذر على الأرض، وسط دعوات إلى تحركات واعتصامات في الأيام المقبلة، تزامنا مع مشاورات مستمرة وراء الكواليس، وخلف البحار.

LBC

الأول: "أريد مليار دولار" وإلا فالعتمة الشاملة نهاية الشهر.

الثاني: "اريد 800 مليار ليرة بمعدل مليون لكل عسكري، وسموها ما شئتم، رشوة أو غير رشوة" وإلا هناك مشكلة في قيمة رواتب العسكريين.

الأول والثاني وزيران حالي وسابق، لكنهما التقيا على طلب المليارات.

الميادين

ارتفاع اصابات كورونا في العالم العربي، وما يزيد على 117.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم.

الجزيرة

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تكثيف التنسيق بين البلدين “في ظل المرحلة الدقيقة” التي يمر بها ملف سد النهضة الإثيوبي.

العربية

استعرض الشيخ تميم والأمير فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما.