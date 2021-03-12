لبنان الحر

زارت سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا مقر حزب الطاشناق في برج حمود حيث كان في استقبالها امين عام حزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان. وفي اللقاء الذي دام اكثر من الساعة بحث الجانبان التطورات الجارية على الساحة اللبنانية والاقليمية.

صوت لبنان

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الى أن التأخير الحاصل باستيراد اللقاحات ناتج عن سياسة الشركات المصنعة والتي تعطي أولوية إعطاء اللقاحات لدولها، مشيرا الى أن الدولة اللبنانية حجزت نحو سبعة ملايين لقاحا وتنتظر وصولها تباعا.

radio orient

سلم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى لجنة الزراعة النيابية الصيغة النهائية لمشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان التي اعدته وزارة الزراعة، للإطلاع عليه وتعجيل اقراره بعد سلوكه المجرى القانوني.

اذاعة النور

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزينيا، وعرض معه للمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تحسين وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر، وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد بعد التطورات الأمنية الأخيرة، وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.