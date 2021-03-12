الجمهورية/ عماد مرمل

قال أن الجانب الروسي ميّال الى عقد مؤتمر دولي لإعادة النازحين في بيروت، على غرار ذاك الذي استضافته دمشق في 11 تشرين الثاني 2020 برعاية موسكو، لكن الفكرة طُرحت في إطار جس النبض ولم تُقرّ نهائياً بعد، علماً انّ الأميركيين والاوروبيين سيكونون امام اختبار المشاركة في النسخة اللبنانية من المؤتمر، عقب مقاطعتهم نسخته السورية لأسباب سياسية.

الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مرجع ديبلوماسي قوله إن الرئيس الفرني ايمانويل ماكرون عاد ووضع ملف لبنان ضمن المتابعة، موكلاً اياه الى الخلية الفرنسية التي تجمع سفراء فرنسيين سابقين في لبنان، كما انّ شخصيات سياسية اوروبية وجهّت رسائل الى معرقليّ التأليف، محذرة من انفجار الوضع اللبناني قريباً جداً، في حال لم ُتحّل هذه المعضلة، ما أظهر بعض الامل الخارجي من إمكانية دخول لبنان الى مرحلة الانفراج، وبمساعدة داخلية عبر الوسطاء وفي مقدمهم اللواء عباس ابراهيم الذي يعمل جاهداً على خط الوفاق بين المتناحرين.

الديار/ هيام عيد

نفلت عن مصادر النيابية قولها ، فإن أي طرح كان يتم بحثه أخيراً بالنسبة لتأليف حكومة تضم اختصاصيين أو سياسيين، أي صيغة التكنو ـ سياسية لم يعد مطروحاً اليوم، بدلالة الحديث الروسي عن حكومة تكنوقراط قادرة على الإسراع في اجتياز الأزمة الإجتماعية، وفي مواجهة كل المشاكل التي يواجهها لبنان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

اللواء/ كارول سلوم

نقلت عن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي قوله أن الحاجة لتأليف الحكومة تتعاظم والتخلف عنها جريمة ملاحظا أن هناك إرادة بتأليفها من قبل القوى البرلمانية الأساسية وأن رئيس الحكومة المكلف حشد الدعم الدولي للتأليف. ويؤكد أن المبادرات ماشية ولكن لا يمكنه أن يتنبأ بالإرادة الذاتية.