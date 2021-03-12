روسيا اليوم

"وفق السيناريو الليبي".. وزير إسرائيلي يدعو لإلغاء ملف إيران النووي بالكامل

طالب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز بحل الملف النووي الايراني بطريقة تضمن ليس تجميده فحسب بل وإلغاءه بالكامل، وهو ما شبهه الإعلام الإسرائيلي بالسيناريو الليبي.

وفي حديث لقناة "الحرة" الأمريكية أكد شتاينتز أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال: "إن قررت الاستمرار في البرنامج فستفعل إسرائيل كل ما في وسعها لمنع ذلك".

كما طالب شتاينتز المجتمع الدولي بممارسة ضغوط كبيرة على إيران لإجبارها على تفكيك البنية التحتية الخاصة بالبرنامج النووي، وليس فقط الحد من قدراتها، مشدداً على ضرورة "ليس فقط تجميد أو تعطيل البرنامج النووي الإيراني، بل إلغائه بالكامل"، لينتهي الأمر "كما حدث في ليبيا"، حسب تعبير موقع "المكان" الإسرائيلي. يذكر أنه في ديسمبر 2003، أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي أن بلاده ستزيل طوعاً جميع المواد والمعدات والبرامج التي يمكن أن تؤدي إلى أسلحة محظورة دولياً، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية البعيدة المدى، وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا المساعدة إلى ليبيا في إزالة المعدات والمواد من برنامجها للأسلحة النووية، مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق بشكل مستقل.